Pumas derrota al León en Ciudad Universitaria con el Chino Huerta en las gradas

Los Pumas regresaron a la actividad en la Liga MX después de descansar al fin de semana pasado por las finales de la Leagues Cup, parece que el descansa le sirvió al equipo de Esteban Solari que derrotó al León por marcador de 3-1 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Los universitarios se adelantaron en el marcador al minuto 44 de juego cuando Juninho sacó un remate de cabeza dentro del área y mandó el balón al primer poste de Óscar García para adelantar a los locales en el marcador tras una asistencia de Rodrigo López desde la banda derecha.

En lo que está el medio tiempo aquí les dejo este GOLAZO de los @PumasMX. 🐾💥



Juninho con un MARTILLAZO tremendo. ⚒️pic.twitter.com/rBxW78zdat — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 11, 2026

¡El PLÁTANO es muy bueno, aporta mucho potasio y además se avienta unos GOLAZOS impresionantes! 🍌😜



Chéquense nomás esta tijera de José Alfonso Alvarado para el empate de La Fiera. ✂️🦁#LaLigaDeLaAfición✨ | #J7 | #AP26 | #UNAMLEOpic.twitter.com/OUCBydIYtb — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 11, 2026

En el arranque de la parte complementaria José Alvarado logró emparejar el tablero al minuto 53 con un excelso remate de tijera dentro del área que superó a Keylor Navas para el 1-1 parcial en el compromiso que se jugó en Ciudad Universitaria.

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Aunque el conjunto felino logró superar a los Panzas Verdes en el resto del cotejo. Primero apareció Robert Morales al 70′ de tiempo corrido y con una asistencia de Luciano Herrera desde la banda izquierda el paraguayo remató solo dentro del área para darle la ventaja a los Pumas en la recta final del compromiso.

Uno de los hombres que se llevó los reflectores durante el partido fue el flamante fichaje César Huerta que regresó a la escuadra capitalino tras su paso por Europa. El Chino vio la victoria de su equipo desde la grada y fue captado por las cámaras de transmisión.

Pedro Vite fue el encargado de cerrar el compromiso a los 87 minutos de juego. El jugador ecuatoriano recibió la esférica en la frontal del área y se tardó en disparar al marco de Óscar García y en cuanto encontró el espacio necesario mandó la de gajos pegada al poste para marcar el tercer tanto de la noche.

El equipo universitario sumó su tercera victoria del torneo y este fin de semana tendrán un encuentro complicado en la cancha del Estadio AKRON cuando se vean las caras con las Chivas en la Jornada 8 del Apertura 2026.

Con este resultado, los Pumas se meten entre los ocho primeros de la tabla general y en caso de seguir por la senda del triunfo podrían amarrar su lugar en la Liguilla antes de lo esperado, a pesar de que tuvieron la baja del Memote Martínez previo al partido ante el León.

DCO