Portero de Irlanda se niega a jugar contra Israel; “Soy un hombre de profunda fe”

Gavin Bazunu, portero suplente de Irlanda, se negó a disputar el juego de la UEFA Nations League ante Israel.

Gavin Bazunu, portero suplente de Irlanda, abandonó la concentración de su selección previo al partido contra Israel en la segunda jornada de la UEFA Nations League, esto para manifestar su desacuerdo por la situación que vive la gente en Palestina.

En un comunicado que publicó en sus redes sociales, el arquero del Bolton Wanderers dejó en claro que es un hombre de profunda fe y que no está en contra de Israel ni de los judíos, pero sí con el hecho de que muera gente inocente.

“Soy un hombre de fuerte fe e intento ser una persona de carácter y principios, por lo tanto siento que estaría mal participar en los próximos partidos contra Israel. Mi decisión está basada puramente en mi creencia personal de que matar gente inocente está mal”, enfatizó Gavin Bazunu en su publicación.

Portero de Irlanda cree que toma la decisión correcta

Gavin Bazunu, quien es el portero suplente de Caoimhín Kelleher en Irlanda, resaltó que pocas veces la gente tiene la oportunidad de ser congruente con sus ideas, motivo por el cual aprovechó esta ocasión para negarse a ser parte del partido contra Israel.

“Hay pocas ocasiones en la vida en las que se tiene la oportunidad de defender algo más grande, y creo firmemente que esta es una de ellas”, remarcó el guardameta de 24 años de edad.

David Courell, consejero delegado de la Federación de Futbol de Irlanda (FAI), señaló que una mayoría significativa de jugadores votó a favor de disputar el partido de este domingo 27 de septiembre frente a Israel.

El portero Gavin Bazunu fue el único que se negó a formar parte del cotejo que se llevará a cabo en el Nagyerdei Stadion de Debrecen en Hungría, esto debido a que Israel juega como local fuera de su territorio por los conflictos en la región.

Jugadores de Irlanda llevarán brazaletes negros

David Courell dijo que los jugadores de Irlanda se sentían incómodos al lidiar con preguntas “que no son sobre futbol”, por lo que habían solicitado no tener que atender compromisos con los medios en torno al partido del domingo.

“También tienen la intención de llevar brazaletes negros en reconocimiento de todas las vidas perdidas en el conflicto”, explicó el consejero delegado de la FAI.

Agregó que tanto los jugadores como la FAI harán una “contribución significativa” a obras benéficas con los honorarios de ambos partidos —ninguno de los cuales está abierto a aficionados irlandeses— y con lo recaudado del partido de Irlanda contra Austria en Dublín el próximo 1 de octubre, también en la UEFA Nations League.

EVG