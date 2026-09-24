Portugal vence a Gales por la mínima con gol de Joao Félix; Países Bajos rescata el empate ante Alemania

Portugal arrancó con el pie derecho su participación en el UEFA Nations League. El conjunto luso venció 1-0 a su similar de Gales con un solitario gol de Joao Félix en la primera parte, aunque los lusitanos fueron muy superiores a los galeses en los 90 minutos de juego.

Cristiano Ronaldo aún se niega a tirar la toalla con su país y está en busca de un título más con la Selección de los Cinco Escudos, aunque esta no fue su noche, ya que falló dos oportunidades claras de gol para poder aumentar la ventaja en el marcador para el equipo de Jorge Jesús.

GOALLLLL... RONALDO’S TEAM MATE JOAO FELIX SCORES FOR PORTUGAL 🇵🇹 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/eVFkq2pDIN — Zohaib  (@TheZohaibNoor) September 24, 2026

El marcador se abrió al minuto 22 de tiempo corrido, cuando Joao Félix recibió un pase de parte de Nuno Mendes en la frontal del área. El jugador del Al-Nassr acomodó el cuerpo y sacó un potente remate que no pudo detener Danny Ward, el portero de Gales, aunque el marcador no se volvió a mover en el resto del encuentro.

Desafortunadamente para los lusitanos, al minuto 59 de juego Cristiano Ronaldo había marcado en el encuentro, pero la anotación fue anulada por el VAR, ahogando el grito de gol de la afición portuguesa que se dio cita para ver a su selección en su primer encuentro de la Nations League.

El siguiente compromiso de Portugal en el torneo será el domingo 27 de septiembre cuando se enfrenten a Noruega, conjunto que podría poner en cuestionamiento a la Selección de los Cinco Escudos por el nivel al que están jugando actualmente.

Gaaaaaaal de Gakpo ⚽️ Países Bajos 🇳🇱 le empata el partido en los últimos minutos a Alemania 🇩🇪



Países Bajos 🇳🇱 1-1 Alemania 🇩🇪 pic.twitter.com/4qBok1meVa — La 12 (@La12129895) September 24, 2026

Países Bajos rescata el empate ante Alemania

Países Bajos y Alemania protagonizaron el mejor partido de la jornada 1 de la UEFA Nations League. A pesar de que el partido quedó 1-1 tuvo muchísimas emociones durante los 90 minutos en la cancha del Johan Cruyff Arena.

Los germanos iniciaron ganando el encuentro al minuto 32 cuando Felix Nmecha puso su nombre en el marcador. Aunque el equipo de Jurgen Klopp aguantó toda la parte complementaria la anotación que consiguieron, fue en el minuto 92 cuando Cody Gakpo se lanzó dentro del área para contactar la esférica y rescatar el empate.

DCO