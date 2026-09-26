Automovilismo

George Russell gana el Gran Premio de Azerbaiyán de F1; Checo Pérez finaliza 15; Red Bull hace 2-3

Russell, de la escudería Mercedes, consiguió el triunfo en el Gran Premio de Azerbaiyán de F1, carrera que se realizó en sábado por razones extradeportivas

George Russell gana el Gran Premio de Azerbaiyán de F1
George Russell gana el Gran Premio de Azerbaiyán de F1 Foto: X de la F1
Por:
Enrique Villanueva

El piloto George Russell consiguió la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 (F1), carrera que se llevó a cabo este sábado en el Circuito Urbano de Bakú.

El podio lo completaron Max Verstappen e Isack Hadjar, quienes lograron el 2-3 para Red Bull. Por su parte, el mexicano Sergio Checo Pérez, quien largó desde la última posición, terminó en el decimoquinto sitio.

El Gran Premio de Azerbaiyán, que se celebró por primera vez en la temporada de 2017, fue el decimoquinto de la F1 2026, a la que le restan ocho fechas.

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Podio del Gran Premio de Azerbaiyán de F1

  • George Russell: Mercedes
  • Max Verstappen: Red Bull
  • Isack Hadjar: Red Bull

¿Por qué fue en sábado el Gran Premio de Azerbaiyán?

En un hecho atípico, la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán se realizó en sábado y no en domingo, como ocurre con cada cita de la temporada de Fórmula 1.

Esta decisión se debió a motivos extradeportivos, luego de que el gobierno y los organizadores locales pidieron que este domingo 27 de septiembre no se llevaran a cabo eventos masivos, pues ese día se rinde homenaje a los caídos en la Segunda Guerra de Naborno-Karabaj de 2020.

El denominado Día del Recuerdo fue la razón por la cual la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán de F1 se adelantó al sábado, pues este domingo 27 de septiembre se cumplen seis años de que comenzó el conflicto armado entre las fuerzas armadas de Azerbaiyán contra Armenia y la República de Artsaj en la región del Alto Karabaj.

EVG

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