Checo Pérez lanza un brutal comentario para Cadillac antes del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

Checo Pérez arrancó el fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 con grandes sensaciones en su monoplaza, terminando cerca del Top 10 en las primeras sesiones de práctica, pero en la clasificación no todo salió bien, ya que terminó en el último lugar de la carrera.

Aunque terminó 19 en la qualy, una penalización lo mandó al lugar 22 y habló sobre la “mala planificación” que hubo en Cadillac. El volante tapatío lamentó que salió en su favor y de su escudería.

“No tuvimos rebufo en la clasificación, debido a una mala planificación. La preparación con Valtteri no funcionó. Él tuvo un problema en su segunda vuelta, tuvo que abortar y se quedó detenido en la báscula. Me quedé solo, y además Fernando se salió de la pista. En fin nada jugó a nuestro favor”, dijo tras la clasificación.

Aunque Checo Pérez es conocido como el Rey de los Circuitos Callejeros, recordando que el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 se realiza en el circuito urbano de Bakú, luce complicado que el jalisciense pueda remontar lugares partiendo del último cajón.

“Nuestra tanda se vio bastante comprometida. Intentamos aprovechar el remolque de Valtteri, pero Franco quedó en medio y después, en la segunda vuelta, Valtteri tuvo un problema y tuvo que abortar. Así que terminé rodando solo, y aquí el remolque es muy poderoso. Estamos hablando de unas seis décimas si lo consigues hacer bien”, comentó.

Madrid! 🇪🇸 What an incredible circuit and atmosphere. Congratulations to everyone involved! 👏



Thank you for all the support this weekend. You made it feel like home!



Not the result we wanted, but very proud of how we pushed the limits and made a big step forward, fighting… pic.twitter.com/WE4jAp61ei — Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 13, 2026

Checo toma con optimismo el Gran Premio de Azerbaiyán

Durante la clasificación tanto Checo Pérez, como su compañero, Valtteri Bottas también sufrió con el desempeño de su coche. De las peores cosas que ha tenido Cadillac esta campaña debut es el monoplaza, el cual ha tenido que abandonar varios Grandes Premios.

“Así que es una lástima que no pudiéramos aprovecharlo, pero seguimos empujando. Mañana tenemos otra oportunidad. Hemos sido rápidos durante todo el fin de semana. Simplemente, en clasificación, creo que todos parecieron subir un poco más el ritmo. Así que mañana volveremos a intentarlo”, agregó Perez Mendoza.

Sergio Pérez, pese a salir en la última posición del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, afronta el reto en Bakú con mucho optimismo, pues dice que será una carrera interesante y en donde espera poder avanzar posiciones. Checo ganó en Bakú en 2021 y 2023, mientras corría en Red Bull Racing.

“Hemos estado mucho más cerca del resto de la parrilla. Así que, en general, creo que sí, que podemos pelear desde ahí. Mañana será una carrera interesante”, terminó el piloto nacido en Guadalajara.

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