Esta es la posible alineación de México vs Colombia en el debut de Rafa Márquez al frente del Tricolor

Rafa Márquez se perfila para tener su debut como entrenador de la Selección Mexicana con una alineación plagada de futbolistas que representaron al Tricolor en el Mundial 2026, pues al menos 10 de los que se perfilan como titulares ante Colombia jugaron el magno evento.

Hirving Lozano se perfila para ser el único del primer 11 inicial en la era Rafa Márquez que no tuvo minutos en la Copa del Mundo tripartita, a la cual no fue convocado por Javier Aguirre. El ‘Chucky’ estaría acompañado en el ataque por Roberto Alvarado y Armando la ‘Hormiga’ González.

Posible Xl de México 🇲🇽 vs Colombia 🇨🇴 para el debut de Rafa Márquez como DT del Tri:



- ‘Tala’ titular

- Gallardo y Jorge Sánchez laterales

- Johan - Reyes pareja de centrales

- Erik Lira mediocentro

- Fidalgo y Mora interiores

- ‘Chucky’, ‘Piojo’ y ‘Hormiga’ en ataque



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En la portería no habrá sorpresas con Raúl ‘Tala’ Rangel, titular en los cinco cotejos de México en el Mundial 2026. La defensa en al amistoso con sede en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, estaría conformada por Israel Reyes, Johan Vásquez, Jorge Sánchez y Mateo Chávez o Jesús Gallardo.

Posible alineación de México vs Colombia

Raúl Rangel

Jorge Sánchez

Israel Reyes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo o Mateo Chávez

Erik Lira

Gilberto Mora

Álvaro Fidalgo o Luis Chávez

Roberto Alvarado

Hirving Lozano

Armando González

Fidalgo o Luis Chávez, la duda de Márquez en media cancha

La otra incógnita que tendría Rafa Márquez para su primera alineación como timonel de la Selección Mexicana es entre Álvaro Fidalgo y Luis Chávez.

Cualquiera de los dos acompañaría en el mediocampo a Gilberto Mora y Erik Lira, dos de los jugadores más destacados de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

La emoción por vernos jugar sigue intacta. 🇲🇽



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Las ausencias de Raúl Jiménez y Julián Quiñones en la convocatoria, en ambos casos por lesiones y a la que se sumó estos días la de Santiago Gimenez, le abren la oportunidad de ser titulares en el ataque a Hirving Lozano y a la ‘Hormiga’ González, quien jugó 14 minutos en el certamen de la FIFA.

El ‘Chucky’ no juega con la Selección Mexicana desde el 15 de noviembre, cuando disputó 45 minutos en el empate sin goles contra Uruguay en un choque amistoso con sede en el Estadio Corona de Torreón, Coahuila.

El de Colombia es el primero de cuatro partidos de preparación que México afrontará en esta Fecha FIFA, la cual marca el arranque de Rafa Márquez como director técnico del Tricolor.

Perú, Estados Unidos y Chile serán los otros rivales de la Selección Mexicana en el inicio de este nuevo proceso con el ‘Káiser de Michoacán’ en el banquillo nacional.

EVG