México vs Colombia EN VIVO: Dónde ver GRATIS el partido debut de Rafael Márquez como entrenador del Tricolor

México se mide a Colombia en el debut de Rafael Márquez como entrenador

La Selección Mexicana enfrenta su primer partido en la era de Rafael Márquez como entrenador nacional este sábado 26 de septiembre, cuando se enfrenten a Colombia en un amistoso de Fecha FIFA en la cancha del M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos.

Será el primer duelo de ambas escuadras tras su participación en la Copa del Mundo 2026, en donde llegaron a la misma instancia, los octavos de final. El Tricolor fue eliminado por Inglaterra en el Estadio Azteca, mientras que La Sele cayó ante Suiza en penaltis.

¡DOBLE SESIÓN, DOBLE ESFUERZO! 🔥



Cuando el objetivo es grande, el trabajo no se detiene. ⚽



Así se vivió una jornada intensa de entrenamiento de nuestra Selección Nacional. 🎥 pic.twitter.com/EYDhsaYfv5 — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 24, 2026

¿Dónde ver el México vs Colombia, amistoso de Fecha FIFA?

El partido amistoso entre México y Colombia inicia este sábado 26 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y se puede ver por la señal de TV Azteca y Canal 5 en tele abierta. Así como en Claro Sports, VIX Premium y Amazon Prime en streaming.

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Día: 26 de septiembre

Hora: 19:00, tiempo del centro de México

Transmisión: TV Azteca, Canal 5, VIX, Claro Sports y Amazon Prime

Convocados por Rafael Márquez para enfrentar a Colombia

Para su primera Fecha FIFA el entrenador Rafael Márquez llamó a 30 jugadores, aunque varios de ellos se integrarán después del fin de semana, pues hay actividad del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Jesús Gallardo cambió los tachones por el megáfono… Bueno, ¡casi! 😜📣



Porque aquí todos le entramos a la porra. 😂🔥 pic.twitter.com/J6IPbTkmIG — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 23, 2026

PORTEROS: Raúl Rangel, Alex Padilla y Óscar García

DEFENSAS: Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Everardo López, Johan Vásquez, Israel Reyes, Dagoberto Espinoza, Diego Campillo, Mateo Chávez, Víctor Guzmán

MEDIOCAMPISTAS: Erik Lira, Luis Chávez, Obed Vargas, Jeremy Márquez, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Denzell García, Gilberto Mora, Luis Romo

DELANTEROS: Piojo Alvarado, Hirving Lozano, Santiago Giménez, Armando González, Germán Berterame, Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Isaías Violante

Para el cotejo ante Colombia, el estratega del Tricolor tendrá dos bajas notables, pues César Montes y Alan Cervantes se cayeron de la convocatoria por temas de lesión. Además que el cuerpo técnico del Kaiser de Michoacán perdió al preparador físico Pol Lorente, quien se unió al equipo de Javier Aguirre en el Valencia.

Ya lo dijeron nuestro Capitán y nuestro Director Técnico. 🫡



¡Gracias por estar en nuestro entrenamiento de hoy, Incondicionales! 🇲🇽



¡Siempre es bueno verlos! 🫶 pic.twitter.com/aWaCpg5ySb — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 22, 2026

César Montes, defensor del Lokomotiv, tiene un desgarro en el glúteo derecho y regresará a Rusia para continuar con su recuperación y se ausentará de la Fecha FIFA. Mientras que Alan Cervantes, mediocampista del América, salió por temas musculares.

En uno de los últimos entrenamientos antes de viajar a Estados Unidos, Rafael Márquez trabajó en la portería con Raúl Rangel y Alex Padilla. Además que la línea defensiva estaba formada por Denzell García, Israel Reyes, Johan Vásquez y Mateo Chávez.

El mediocampo contaba con Erik Lira, Gilberto Mora y Luis Gerardo Chávez, Mientras que el ataque estaba formado por Roberto Alvarado, Chucky Lozano y Armando González.

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