Los jugadores elegidos para la primera convocatoria de Rafael Márquez con la Selección Mexicana

Luego de ser anunciado oficialmente como nuevo entrenador de la Selección Mexicana, Rafael Márquez se prepara para su primer partido y se ha filtrado lo que puede llegar a ser su primera convocatoria, o por lo menos los nombres de algunos de los jugadores que pueden ser usuales en los llamados.

Antes de lo que serán los partidos de Fecha FIFA ante Colombia y Perú, el periodista David Medrano compartió una lista de jugadores que se pueden acercar a los 60 futbolistas que Rafa Márquez dijo que puede llegar a convocar.

PRIMERA CONVOCATORIA

Rafa Márquez manifestó que tiene un universo de aproximadamente 60 jugadores.

Sobran o faltan? pic.twitter.com/iEOhuqW8UV — david medrano felix (@medranoazteca) September 16, 2026

“PRIMERA CONVOCATORIA. Rafa Márquez manifestó que tiene un universo de aproximadamente 60 jugadores ¿Sobran o faltan?“, escribió David Medrano en su cuenta de X, en donde agregó una foto con los nombres de los jugadores.

PORTEROS

Raúl Rangel

Carlos Acevedo

Carlos Moreno

Antonio Rodríguez

Rodolfo Cota

DEFENSAS

Jorge Sánchez

Rodrigo Huescas

Kevin Ledezma

Kevin Álvarez

Rodrigo López

César Montes

Israel Reyes

Edson Álvarez

Víctor Guzmán

Calidad, compromiso y muchas ganas de seguir hacia adelante. 💚



Este es el Cuerpo Técnico encargado de dar continuidad y construir el camino al 2030 con la Selección Nacional de México. 💯



¡Este es nuestro equipo! 🇲🇽 pic.twitter.com/rpzrP5NqAd — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 10, 2026

Diego Campillo

Daniel Aguirre

Johan Vásquez

Chiquete Orozco

Eduardo Águila

Everardo López

José Castillo

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

Omar Campos

MEDIOS

Hugo Camberos

Erik Sánchez

Jeremy Márquez

Orbelín Pineda

Brian Gutiérrez

Denzel García

Charly Rodríguez

Jesús Angulo

Donovan Carrillo

Elías Montiel

Álvaro Fidalgo

Erik Lira

Alexis Gutiérrez

Luis Romo

Obed Vargas

Omar Govea

Alan Cervantes

Luis Chávez

Luis Tona

Gilberto Mora

Un camino, una nueva historia, pero una misma ilusión 💚🤍❤️@RafaMarquezMX y @DuilioDavino comparten sus impresiones sobre el nuevo Cuerpo Técnico de nuestra Selección. 🇲🇽



¡Todos juntos en este nuevo reto! 👊 pic.twitter.com/uhEqAgrXSW — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 11, 2026

DELANTEROS

Roberto Alvarado

Diego Lainez

Santiago Sandoval

Raúl Jiménez

Santiago Giménez

Armando González

Guillermo Martínez

Germán Berterame

Ricardo Marín

Alexis Vega

Ozziel Herrera

César Huerta

Kevin Castañeda

Efraín Álvarez

Isaías Violante

Luis Quiñones

¿Cuándo anuncia Rafael Márquez su primera convocatoria con México?

¡Una leyenda de nuestro futbol comienza su historia como el entrenador de nuestra Selección Mayor! 💚🤍❤️



Intensidad, pasión, compromiso y mucho nivel en Rafa Márquez y el nuevo Cuerpo Técnico. 😤 pic.twitter.com/zhF9j0sxF2 — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 10, 2026

Rafael Márquez dará su primera convocatoria con la Selección Mexicana en los próximos días, pues el primer partido del Tricolor con su nuevo entrenador es el sábado 26 de septiembre ante Colombia, en un duelo amistoso de Fecha FIFA que se realiza en Estados Unidos.

La lista de elementos llamados por el Káiser deberá ser anunciada antes del duelo ante la escuadra cafetera, el primero de dos duelos de la gira debut del nuevo proceso, pues el 29 de septiembre se miden a la Selección de Perú.

Se dice que para la Fecha FIFA el entrenador del Tricolor mantendrá la base que estuvo en la Copa del Mundo 2026, pero el reportero Gibrán Ariage adelanta que Edson Álvarez no será contemplado para enfrentar a la escuadra colombiana y peruana, por falta de actividad y por sus temas fuera de los terreno de juego.

“Edson Álvarez NO estará en la primera convocatoria de Rafa Márquez. Tras siete jornadas, el ‘Machín’ no ha disputado un solo minuto con el West Ham en la Championship de Inglaterra. A esto se suma la situación extra cancha que atraviesa en México. El Tri arranca una nueva etapa sin su capitán, Edson Álvarez”, dice Araige.

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