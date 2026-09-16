Los jugadores elegidos para la primera convocatoria de Rafael Márquez con la Selección Mexicana

Luego de ser anunciado oficialmente como nuevo entrenador de la Selección Mexicana, Rafael Márquez se prepara para su primer partido y se ha filtrado lo que puede llegar a ser su primera convocatoria, o por lo menos los nombres de algunos de los jugadores que pueden ser usuales en los llamados.
Antes de lo que serán los partidos de Fecha FIFA ante Colombia y Perú, el periodista David Medrano compartió una lista de jugadores que se pueden acercar a los 60 futbolistas que Rafa Márquez dijo que puede llegar a convocar.
“PRIMERA CONVOCATORIA. Rafa Márquez manifestó que tiene un universo de aproximadamente 60 jugadores ¿Sobran o faltan?“, escribió David Medrano en su cuenta de X, en donde agregó una foto con los nombres de los jugadores.
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PORTEROS
- Raúl Rangel
- Carlos Acevedo
- Carlos Moreno
- Antonio Rodríguez
- Rodolfo Cota
DEFENSAS
- Jorge Sánchez
- Rodrigo Huescas
- Kevin Ledezma
- Kevin Álvarez
- Rodrigo López
- César Montes
- Israel Reyes
- Edson Álvarez
- Víctor Guzmán
- Diego Campillo
- Daniel Aguirre
- Johan Vásquez
- Chiquete Orozco
- Eduardo Águila
- Everardo López
- José Castillo
- Jesús Gallardo
- Mateo Chávez
- Omar Campos
MEDIOS
- Hugo Camberos
- Erik Sánchez
- Jeremy Márquez
- Orbelín Pineda
- Brian Gutiérrez
- Denzel García
- Charly Rodríguez
- Jesús Angulo
- Donovan Carrillo
- Elías Montiel
- Álvaro Fidalgo
- Erik Lira
- Alexis Gutiérrez
- Luis Romo
- Obed Vargas
- Omar Govea
- Alan Cervantes
- Luis Chávez
- Luis Tona
- Gilberto Mora
DELANTEROS
- Roberto Alvarado
- Diego Lainez
- Santiago Sandoval
- Raúl Jiménez
- Santiago Giménez
- Armando González
- Guillermo Martínez
- Germán Berterame
- Ricardo Marín
- Alexis Vega
- Ozziel Herrera
- César Huerta
- Kevin Castañeda
- Efraín Álvarez
- Isaías Violante
- Luis Quiñones
¿Cuándo anuncia Rafael Márquez su primera convocatoria con México?
Rafael Márquez dará su primera convocatoria con la Selección Mexicana en los próximos días, pues el primer partido del Tricolor con su nuevo entrenador es el sábado 26 de septiembre ante Colombia, en un duelo amistoso de Fecha FIFA que se realiza en Estados Unidos.
La lista de elementos llamados por el Káiser deberá ser anunciada antes del duelo ante la escuadra cafetera, el primero de dos duelos de la gira debut del nuevo proceso, pues el 29 de septiembre se miden a la Selección de Perú.
Se dice que para la Fecha FIFA el entrenador del Tricolor mantendrá la base que estuvo en la Copa del Mundo 2026, pero el reportero Gibrán Ariage adelanta que Edson Álvarez no será contemplado para enfrentar a la escuadra colombiana y peruana, por falta de actividad y por sus temas fuera de los terreno de juego.
“Edson Álvarez NO estará en la primera convocatoria de Rafa Márquez. Tras siete jornadas, el ‘Machín’ no ha disputado un solo minuto con el West Ham en la Championship de Inglaterra. A esto se suma la situación extra cancha que atraviesa en México. El Tri arranca una nueva etapa sin su capitán, Edson Álvarez”, dice Araige.
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