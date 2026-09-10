Con ilusión y nerviosismos, Rafa Márquez toma las riendas de la Selección Mexicana

Llegó el día. Rafael Márquez fue presentado como nuevo entrenador de la Selección Mexicana y la leyenda nacional reconoció que está muy feliz, ilusionado y nervioso, pero que su objetivo principal lo tiene claro y ese es hacer que el Tricolor trascienda en todos los torneos que compite, pero sobre todo en la Copa del Mundo y que algo que debe de permanecer es que la afición se sienta identificada con el equipo y que cada que la vea se sienta orgullosa de ella.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) y con la compañía de Mikel Arriola (presidente de la FMF), Duilio Davino (director deportivo) y su cuerpo técnico, Rafa Márquez se puso la sudadera de la selección y con ello inicia una etapa de cara al Mundial del 2030.

Calidad, compromiso y muchas ganas de seguir hacia adelante. 💚



Este es el Cuerpo Técnico encargado de dar continuidad y construir el camino al 2030 con la Selección Nacional de México. 💯



¡Este es nuestro equipo! 🇲🇽 pic.twitter.com/rpzrP5NqAd — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 10, 2026

“No voy a negar que estoy muy nervioso, pero la verdad se me nota la sonrisa de felicidad que me da estar en este lugar y saber que tengo la posibilidad de hacer historia con la Selección Nacional y que pueda trascender en una Copa del Mundo. Una de las cosas principales es que la afición se debe de sentir orgullosa del equipo que la representa y así como pasó en el Mundial, mantener esa cercanía”, comentó el ex defensa central.

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Al ser cuestionado sobre tu trato con la prensa, Rafa dejó muy claro que él tiene otra manera de pensar, pero que siempre va a existir esa apertura para que todo quede claro, ya que los medio son el puente con la afición.

“Javier es Javier y obviamente para mí fue un gran aprendizaje y estoy muy agradecido. La idea es seguir con esta buena relación, mejorarla y estoy en la máxima apertura. Son muy importantes ustedes para nosotros y la atmósfera diagnostica los resultado. Por mi parte no tendremos ningún problema y desde luego que entiendo en la silla en la que estoy y me sirvieron mucho los dos años con Javier” añadió.

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