Con tres bajas inicia era de Rafa Márquez en el Tricolor

El inicio de la etapa de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana quedará marcado por bajas, pues a la ausencia de Pol Lorente y Alan Cervantes se suma la de César Montes, defensor del Lokomotiv, quien tiene un desgarro en el glúteo derecho y regresará a Rusia para continuar con su recuperación y se ausentará de la Fecha FIFA.

Pol Lorente fue anunciado como el preparador físico de la Selección Mexicana, pero salió del organigrama de la Federación Mexicana de Futbol, pues se unirá al cuerpo técnico de Javier Aguirre en el Valencia. Por su parte, Alan Cervantes, mediocampista del América, fue baja por una lesión muscular y su lugar no lo tomó un jugador fuera de la lista, sino su compañero azulcrema, Isaías Violante, quien adelantó su llegada al CAR.

La lesión del Cachorro Montes la reveló el director de Selecciones Nacionales, Duilio Davino, quien también adelantó que Santiago Gimenez y Jeremy Márquez tienen lesiones, pero no para abandonar al equipo nacional, que entrena en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de cara al debut de Márquez en el banquillo azteca.

El Dato: César Montes fue capitán de México en tres de los cinco partidos que el seleccionado nacional disputó en la Copa del Mundo 2026, incluyendo el duelo inaugural.

La presencia de César Montes en la lista tricolor era una incógnita por el tema físico y su poca actividad en la temporada con el Lokomotiv. Sin embargo, Rafa Márquez lo tomó en cuenta, pero al conocer su estado, prefirieron no arriesgarlo y volverá a Europa.

El lugar del ex de Rayados del Monterrey en la Fecha FIFA lo tomará Dagoberto Espinoza, del América. El lateral se unirá a la plantilla del conjunto azteca después del duelo de la Liga MX ante los Rayos del Necaxa, que será el domingo 27 de septiembre, un día después del México vs. Colombia, que se disputará en Estados Unidos.

Ante la baja del capitán César Montes, la Selección Mexicana tiene como defensores centrales a Johan Vásquez, quien es referente del Genoa, así como a Everardo López, Israel Reyes, Diego Campillo y Víctor Guzmán. Los laterales son Jorge Sánchez, Jesús Gallardo y Mateo Chávez.

La Fecha FIFA puede ser una gran oportunidad para que el cuerpo técnico vea de cerca a Everardo López (Toluca) y Diego Campillo (Chivas), dos centrales de la Liga MX. De igual manera, esta convocatoria también representó el regreso de Víctor Guzmán al Tricolor. El futbolista de Monterrey no había sido considerado en varios meses, pero con la nueva etapa, varios jugadores tendrán su revancha.

Durante la práctica, Márquez, a causa de la ausencia del Cachorro, trabajó con una línea defensiva conformada por Johan Vásquez e Israel Reyes como centrales, y con Mateo Chávez junto a Denzell García en las laterales.

Por otro lado, Santiago Gimenez tiene una sobrecarga muscular en el aductor derecho, pero no es una lesión de gravedad y seguirá con el equipo para el debut de Rafa Márquez en el banquillo nacional. El delantero del Porto se integrará al entrenamiento con el resto de sus compañeros, quienes este martes trabajaron bajo las órdenes de Márquez y Juan Manuel Lillo.

4 partidos ha jugado Montes en la temporada en Rusia

Santiago Gimenez es uno de los tres centros delanteros convocados para la presentación del Káiser de Michoacán. El canterano del Cruz Azul comparte llamado con Germán Berterame y Armando González, quienes son los otros ‘9’ en la lista de 30 futbolistas.

Antes de enfrentar al combinado cafetero, el conjunto azteca tiene sesiones de entrenamiento el jueves y el viernes, en las que el cuerpo técnico decidirá si Santiago Gimenez puede estar en condiciones de medirse a los sudamericanos, que en el Mundial 2026 llegaron a octavos.

El último de los elementos lesionados es Jeremy Márquez, mediocampista del Cruz Azul, quien tiene una contractura en la espalda y está en terapia, pero seguirá con los elementos tricolores. Márquez formó parte del entrenamiento en el CAR, pero abandonó la cancha antes que sus compañeros.

Estos primeros duelos de preparación servirán para arme su convocatoria para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, que jugará en Monterrey. El Tricolor, así como Canadá, Estados Unidos y Panamá, ya tienen su lugar en esta etapa por su ranking en la zona.

Por su parte, Óscar Pérez también reconoción que la silla de Márquez es muy pesada.

MONTES EN EL TRICOLOR │ CERVANTES CON MÉXICO ı Foto: Especial