Valencia, séptimo club español en la trayectoria de Javier Aguirre

Javier Aguirre asume un nuevo desafío en el futbol español tras ser confirmado como entrenador del Valencia. El técnico mexicano, quien en diciembre cumplirá 68 años, firmó un contrato hasta el final de la Temporada 2026-2027, con opción de ampliar su vínculo por un año más.

La contratación representa el regreso del Vasco a los banquillos de clubes después de concluir su tercera etapa como seleccionador de México. Su ciclo al frente del combinado nacional terminó tras la eliminación en los octavos de final del Mundial de 2026, luego de una derrota ante Inglaterra en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Aguirre cuenta con una amplia experiencia en España. Valencia será el séptimo club de ese país que dirigirá, después de haber pasado por Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. Su última experiencia fue precisamente con el conjunto balear, al que dirigió entre 2022 y 2024.

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El Dato: el entrenador manifestó en el aeropuerto que hubo cuatro equipos que lo buscaron antes de tomar la decisión final y destacó que uno de ellos es de la Liga MX.

El entrenador mexicano llega a un equipo que atraviesa un complicado inicio de temporada en LaLiga. Valencia apenas ha conseguido cuatro puntos después de siete jornadas y se encuentra en los últimos lugares de la clasificación. La escuadra todavía no ha encontrado regularidad y ha mostrado problemas tanto en su funcionamiento ofensivo como en el aspecto defensivo.

La situación provocó la salida de Carlos Corberán, quien fue despedido el 13 de septiembre después de perder cuatro de sus primeros cinco partidos. Durante el periodo de transición, Óscar Sánchez, técnico del filial, ocupó de manera provisional el banquillo del primer equipo.

La directiva consideró que necesitaba un entrenador con experiencia para afrontar la presión y corregir el rumbo. Aguirre fue elegido por su conocimiento del futbol español, su capacidad para trabajar con plantillas en reconstrucción y su experiencia en proyectos que necesitaban resultados inmediatos.

7 títulos ha ganado El Vasco a lo largo de su trayectoria

La llegada del mexicano también forma parte de una reestructuración dentro del área deportiva. Además de despedir a Corberán, Valencia terminó su relación con Ron Gourlay, quien ocupaba el cargo de director ejecutivo de futbol. En su lugar, el club nombró a Braulio Vázquez como director deportivo.

El mal momento ha aumentado el descontento de los seguidores del Valencia. Una parte importante de la afición responsabiliza al propietario, Peter Lim, por la situación que vive la institución desde hace varios años.

El empresario singapurense tomó el control del club en 2014. Desde entonces, Valencia ha atravesado constantes cambios de entrenadores, modificaciones en su estructura deportiva y una pérdida progresiva de protagonismo en el futbol español. Los aficionados consideran que Lim ha gestionado al equipo principalmente como un negocio y no como una institución deportiva con una identidad histórica.

20 duelos ganó en su última etapa con el Tricolor

La tensión aumentó después de una goleada de 5-0 ante el Barcelona en el estadio Mestalla. Tras ese partido, miles de seguidores se reunieron en las inmediaciones del recinto para protestar contra la plantilla y la dirigencia. Durante la manifestación, algunos aficionados llamaron “mercenarios” a los jugadores y exigieron la salida de Peter Lim y del presidente, Kiat Lim.

Los números recientes reflejan la pérdida de competitividad del club. Valencia no termina por encima del noveno lugar en LaLiga desde las temporadas 2017-18 y 2018-19, cuando finalizó cuarto en ambas campañas. El curso anterior concluyó nuevamente en la novena posición, lejos de los puestos europeos y de los objetivos que, históricamente, ha tenido la institución.

El primer partido de Javier Aguirre como técnico del Valencia está programado para el 11 de octubre de 2026, cuando el equipo visite al recién ascendido Racing de Santander. El encuentro será una prueba importante para conocer las primeras decisiones del entrenador y observar si consigue modificar la dinámica del conjunto valencianista.

La pausa internacional previa al partido le permitirá trabajar con el plantel, conocer a los futbolistas y establecer sus principales ideas tácticas. Aunque contará con poco tiempo, Javier Aguirre deberá concentrarse en recuperar la confianza del vestidor, ordenar al equipo y comenzar a sumar puntos para alejarlo de la zona de descenso.

El estilo del técnico mexicano suele estar relacionado con la intensidad, la disciplina táctica y la capacidad para competir en escenarios complicados. A lo largo de su carrera, ha dirigido equipos con problemas deportivos y ha conseguido devolverles estabilidad.

Su etapa más destacada en España fue con Osasuna, club al que consolidó en Primera División, llevó a una final de la Copa del Rey y acercó a la pelea por clasificarse a la Liga de Campeones. También tuvo experiencias importantes con Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

Para Valencia, la contratación de Javier Aguirre significa mucho más que un cambio de entrenador. El club necesita recuperar resultados, reconstruir su proyecto deportivo y mejorar la relación con una afición cansada de las crisis internas y de las malas campañas.

Para el técnico mexicano, el nombramiento representa una nueva oportunidad para demostrar su capacidad en una de las ligas más competitivas del mundo. Su objetivo inmediato será sacar al equipo de los últimos lugares, recuperar la fortaleza de Mestalla y devolverle una identidad futbolística a un club que lleva años alejado de los primeros puestos.

El partido frente al Racing de Santander marcará el inicio de esta nueva etapa. A partir de ese momento, cada resultado será determinante para evaluar el impacto de la llegada del nuevo entrenador del Valencia, quien vuelve a España con la responsabilidad de rescatar a uno de los equipos más tradicionales de LaLiga y que se encuentra en el sitio 19 del certamen, por lo que están en el descenso, momentáneamente.