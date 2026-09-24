Édgar Cadena supera el problema de su visa y competirá en el Mundial de Ciclismo a lado de Isaac del Toro

Édgar Cadena celebrando su victoria en la tercera etapa de la Vuelta a Asturias.

Después de enfrentar complicaciones con la entrega de su visa, Édgar “Chucky” Cadena confirmó que podrá viajar a Canadá para participar en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta a lado de Isaac del Toro.

El pedalista mexicano informó que el documento ya fue colocado en su pasaporte y que también cuenta con la autorización electrónica necesaria para ingresar al país.

“Para darles una actualización, ya se ha estampado la visa en mi pasaporte. Sólo estoy en confirmación de los vuelos, pero mi presencia en el Mundial es casi un hecho. Quiero agradecerles a todos por su apoyo, quiero agradecer principalmente a Rommel Pacheco, a Conade, por haber estado presente, igualmente al canciller Roberto Velasco, que por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también tuve su apoyo. Agradecer mucho el apoyo por parte de esas instituciones desde que se supo mi caso”, publicó en un video en sus redes sociales.

El retraso del trámite le impidió competir en la prueba contrarreloj, pero ahora tiene previsto participar el próximo domingo en la carrera de ruta, donde la delegación mexicana tendrá como uno de sus principales representantes a Isaac del Toro.

Agradece respaldo de autoridades deportivas

Cadena utilizó sus redes sociales para comunicar la actualización y reconocer el apoyo recibido durante los últimos días. Entre las instituciones mencionadas estuvieron la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la Secretaría de Relaciones Exteriores y el titular de la dependencia, Roberto Velasco, así como Rommel Pacheco.

El caso generó debate debido a que el ciclista aseguró que realizó personalmente el proceso y cubrió los gastos relacionados con la visa. Ante ello, la Unión Ciclista de México señaló que envió la carta de invitación correspondiente y ofreció reembolsar el costo del trámite migratorio.

Con el problema resuelto, Édgar Cadena finalmente podrá competir en el Mundial de Ciclismo, una participación que estuvo en riesgo por un procedimiento administrativo ajeno a su preparación deportiva.