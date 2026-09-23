Javier Aguirre podría llevar al Valencia a varios jugadores mexicanos de inmediato; ¿de quién se trata?

Javier Aguirre se convirtió en el nuevo entrenador del Valencia y de inmediato se empezaron a esparcir rumores sobres los posibles jugadores mexicanos que el entrenador podría llevar a LaLiga. Varios nombres suenan con posibilidades de sumarse al Vasco en el conjunto blanquinegro.

De acuerdo con información de medios nacionales, Aguirre podría llevar a siete futbolistas nacionales y ninguno por el momento está confirmado como un elemento deseado por los Murciélagos.

Los mexicanos que podrían llegar al Valencia

Erik Lira

Uno de los principales nombres que se mencionan es el de Erik Lira, quien este verano estuvo muy cerca de llegar a Europa, pero su fichaje con el AS Monaco se vio frustrado por temas ajenos a él, pues el equipo de la liga francesa no pudo tener disponible una plaza de extranjero.

El Vasco conoce a la perfección a Lira, pues el canterano de los Pumas de la UNAM fue pieza clave durante todo su proceso antes y durante la Copa del Mundo 2026. Su capacidad defensiva, visión y ritmo lo hacen un candidato fuerte a ser llamado por los Chés.

Gilberto Mora

Parece que el traspaso de Gilberto Mora a Europa es solamente cuestión de tiempo, pues con 17 años no podía irse al Viejo Continente. El 14 de octubre cumple 18 y en ese momento podrá irse de los Xolos de Tijuana. Sin duda que el arribo de Javier Aguirre al Valencia pone a Morita como un posible fichaje.

Sin embargo, se dice que Mora se iría a un equipo de mayor nivel y prestigio en el balompié europeo. Su agente es la misma persona que representa a Santiago Giménez y Erling Haaland, además que se ha reportado interés de clubes como el Real Madrid, Barcelona, Liverpool y más.

Julián Quiñones

Máximo goleador de México en la historia de los Mundiales, Julián Quiñones vive el que posiblemente sea su mejor momento en su carrera, siendo goleador de la Liga de Arabia Saudita y parece que el siguiente paso es Europa. Se rumoró que tras su gran torneo con el Tricolor el Chelsea iría por sus servicios, pero se quedó una campaña más en Medio Oriente.

Edson Álvarez

Edson Álvarez fue un jugador importante en el Tricolor durante el tercer periodo de Aguirre, sumado a que parece ser que el mediocampista mexicano puede tener un cambio de aires en el West Ham.

Santiago Gimenez

Santiago Gimenez fue llamado por Javier Aguirre al Mundial Norteamérica 2026 pese a que no se encontraba en su mejor momento físico y deportivo, una señal que indica la confianza que el Vasco tiene en el actual futbolista del Porto de Portugal.

Armando González

La Hormiga González recién vive su primera campaña en Europa y cayó de pie en el Olympiacos, en donde viene con ritmo goleador. Con 23 años de edad es un gran prospecto en el futbol mexicano y fue llevado al Mundial 2026 por Javier Aguirre.

Raúl Rangel

El Tala Rangel se ganó la confianza de Javier Aguirre y fue el arquero titular en la Copa del Mundo 2026. Disputó todos los partidos y se mostró seguro, sumado a que su juego de pies es una de las cualidades que se valoran bien en Europa.

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