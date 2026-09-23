Rommel Pacheco revela la inesperada petición que le hizo Isaac del Toro a la Presidenta de México

Poco menos de un año después que Isaac del Toro ganó el Premio Nacional del Deporte, Rommel Pacheco, director de la Conade, reveló la petición que el ciclista le hizo a la presidenta Claudia Sheinbaum después de recibir este galardón con el que coronó su gran temporada con el UAE Team Emirates.

“Pero lo vuelvo a decir, Isaac (del Toro) es una excelente persona, él es muy enfocado a entrenar y el premio nacional que recibió el año pasado, todavía recuerdo la petición que le hizo a la presidenta de poder usar la bandera (en su maillot). Felicitar a Isaac del Toro y nosotros como Conade siempre lo vamos a apoyar en lo que necesite”, comentó Rommel Pacheco.

Isaac del Toro tendrá su última prueba en el Mundial de Ciclismo

Isaac del Toro volvió a sorprender arriba de la bicicleta con sus resultados esta temporada y un tercer lugar en el Tour de France confirman el gran momento que atraviesa el mexicano, pero aún tiene un gran reto este mes en el Mundial de Ciclismo.

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Después de conseguir el sexto puesto en la prueba contrarreloj de la Copa del Mundo, el de Ensenada, Baja California, ya se prepara para hacer su última aparición en el evento e ir en busca del maillot arcoíris que sería un logro excepcional para el Torito.

El domingo 27 de septiembre, Isaac del Toro aparecerá en la prueba de ruta del Mundial de Ciclismo, no será nada sencillo llevarse el primer lugar, pero el mexicano peleará hasta el final y para volver celebrar una victoria en la temporada y que mejor que en un campeonato mundial representando a México.

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