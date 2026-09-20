Isaac del Toro termina 6to en la prueba Contrarreloj en el Mundial de Ciclismo de Ruta

Isaac del Toro arrancó su participación en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 con la prueba Contrarrleoj, en la que el mexicano terminó en el sexto puesto con un tiempo de 46 minutos y 31 segundos, quedándose a 1 minuto y 38 segundos del primer puesto.

Remco Evenpoel vuelve a coronarse en la CRI y en el podio lo acompañaron Filippo Ganna y el francés Paul Seixas. Este fue el segundo mejor resultado del mexicano en una Copa del Mundo después de su quinto puesto en Kigali y ahora se prepara para cerrar su participación en el Mundial que se está llevando a cabo en Canadá.

EL MÁS QUERIDO 🥰❤️



Isaac del Toro suena como local en Montreal, NADIE tiene el apoyo con el que cuenta el mexicano 👏 pic.twitter.com/NaPRanSCYs — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 20, 2026

Isaac del Toro fue el único mexicano en participar en la prueba Contrarreloj, ya que Edgar Cadena se ausentó por temas migratorios. El Chucky no recibió a tiempo su visa para viajar al norte del continente y participar en el torneo. Se espera que el papel pueda llegar en la semana para que participe en la prueba de ruta.

El recorrido constó de 39.2 kilómetros por las calles de Montreal y el mexicano cruzó la meta para parar el reloj y quedarse con el cuarto puesto; sin embargo, Brandon McNulty y Jakob Söderqvist mejoraron el tiempo del Torito para terminar en la cuarta y quinta posición, respectivamente.

Isaac del Toro tendrá una semana de descanso antes de su última aparición en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026. La próxima competencia del mexicano será la prueba de ruta élite varonil el domingo 27 de septiembre, competencia en la que el de Ensenada, Baja California, parte como favorito para llevarse el maillot arcoíris.

Así calienta Isaac del Toro con el aliento Impresionante el público mexicano!! 🇲🇽🤍



No se puede creer el ambiente acá en Montreal 🌈🔥 pic.twitter.com/cYLxtRp2tu — Rodri (@RodriSabato) September 20, 2026

Más temprano tuvieron actividad las mexicanas Romina Hinojosa y Sara Roel en la prueba contrarreloj. Las mexicanas terminaron en el lugar 28 y 33, de manera respectiva, con un tiempo de 56 minutos con seis segundos y 57 minutos con 53 segundos.

A lo largo de la semana se llevarán a cabo las demás competencias de ciclistas juveniles Sub-23 y la prueba de ruta varonil élite es la que cierra el Mundial de Ciclismo para conocer al campeón del mundo de este deporte.

DCO