¡CAMPEONES DEL MUNDO! México conquista la medalla de oro en el Mundial de Taekwondo Poomsae Chuncheon 2026

México vuelve a estar en lo más alto del podio en un Mundial y en esta ocasión fue el equipo de taekwondo poomsae el que se llevó la medalla de oro en la Copa del Mundo Chuncheon 2026. El equipo conformado por Cecilia Lee, Josue Galindo, Eder Jezrael Cantero Moreno, Daniel García, Luis Alfonso de la Mora López y Dayra Mariana se coronó en la modalidad freestyle mixto.

El conjunto Sub-17 de taekwondo poomsae fue el que se llevó el primer lugar en la competencia que se disputó en el Air Dome de Songam Sports Town. La escuadra de Tailandia, Estados Unidos y Filipinas compartieron el podio con México al quedarse con el segundo, tercer y tercer puesto, respectivamente.

🇲🇽🥋 ¡CAMPEONES DEL MUNDO! 🌎

Cecilia Lee, Hugo Cervera, Josué Galindo, Dayra Comparan, Eder Cantero y Luis de la Moranson hacen historia al conquistar el oro mundial por equipos en Freestyle U17 en el Mundial de Taekwondo Poomsae Chuncheon 2026. 🇲🇽🔥

¡Orgullo mexicano! 👏🥇 pic.twitter.com/wOhsfaTwWN — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) September 20, 2026

El taekwondo poomsae está convirtiéndose en un deporte fuerte para la delegación mexicana y la medalla de oro demuestra la mejoría que ha tenido la escuadra Tricolor dentro de esta disciplina.

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En el Mundial de 2024 se llevaron la medalla de plata y dos años más tarde consiguen el primer lugar en la Copa del Mundo. Nombres como el de Cecilia Lee, Dayra Comparan, Josue Galindo y Eder Cantero han participado a nivel internacional y son los atletas con más experiencia.

Uno de los escenarios en el que el taekwondo poomsae mexicano figuró a nivel internacional fue en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde William Arroyo y Cecilia Lee consiguieron una presea de oro en la prueba de poomsae estilo libre mixto.

DCO