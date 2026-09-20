¿Cuándo y a qué hora peleará ‘El Canelo’ este 2026?

Tradicionalmente Saúl “El Canelo” Álvarez acostumbra a tener una pelea durante septiembre por las Fiestas Patrias; sin embargo, este 2026 rompió con su tradición por temas relacionados con su vida personal.

Luego de que muchos de sus seguidores se preguntaran por qué este 2026 no vieron una pelea del Canelo en septiembre, este reveló que su pelea programada para el 12 del mes patrio contra Christian M’billi quedaba suspendida.

El Canelo compartió que no estaba listo para enfrentarse a su contrincante, pues decidió posponer la pelea y los entrenamientos para poder atender a su familia; sin embargo, aseguró que ya se encuentra listo para retomar todo con normalidad.

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¿Cuándo y a qué hora peleará ‘El Canelo’?

Luego de posponer su tradicional pelea de septiembre, El Canelo se enfrentará a Christian M’billi el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, y la transmisión se realizará entre las 15:00 y las 17:00 horas del horario del centro del país.

Por medio de sus redes sociales, el boxeador mexicano de 36 años de edad ha compartido parte de sus entrenamientos, asegurando que la disciplina y la constancia son importantes.

Como parte de sus entrenamientos para su próximo encuentro, recientemente El Canelo fue visto preparándose junto a Oleksandr Usyk, el ucraniano considerado como uno de los mejores en la historia del box.

El boxeador mexicano de peso supermediano ya se encuentra cerca de retirarse, pues luego de haber debutado a los 15 años de edad en el 2005, se espera que su larga carrera profesional de más de dos décadas ha acumulado decenas de victorias llegue a su fin próximamente.

Entre algunos rumores sobre la posible última pelea del Canelo Álvarez se encuentra un oponente muy sonado, pues se espera que este se enfrente a Terence Crawford antes de alejarse definitivamente del ring.

Mientras se confirma el retiro del boxeador jalisciense, sus fanáticos y seguidores podrán verlo en el Campeonato Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo el 31 de octubre, en el que podría acumular una victoria más a su recuento.

La pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra Christian M’billi del próximo 31 de octubre; en la que el Cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de las 168 libras está en juego, se podrá seguir en vivo en Claro Sports, DAZN, TV Azteca y Canal 5.

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