Javier Aguirre rechazó la dirección técnica de Ecuador por inimaginable motivo

Ecuador buscó a Javier Aguirre luego de que terminó la participación de México en el Mundial 2026. Sin embargo, el ‘Vasco’ rechazó la oferta debido a que prefirió apostar por un nuevo reto en Europa, el cual llegó de la mano del Valencia, club que lo fichó por su experiencia para salvar a equipos del descenso.

De acuerdo con información de Marca, la selección sudamericana se acercó a Aguirre Onaindia por su vasta trayectoria a nivel de selecciones, por lo que lo veía como un buen sucesor del argentino Sebastián Beccacece. Sin embargo, el mexicano declinó la propuesta.

🚨🇪🇨 BREAKING: Javier Aguirre rejected an offer from the Ecuadorian National Team. @marca ✍🏼



Ecuador really wanted a Mexican to teach them how to play football after Mexico eliminated them from the 2026 FIFA World Cup. 🏆😭 pic.twitter.com/hhAYwsq7gD — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 23, 2026

Ecuador buscó a Javier Aguirre pese a tensión con México

Precisamente la Selección Mexicana de Javier Aguirre fue la que terminó con el sueño de Ecuador en el Mundial 2026, al eliminarla en la ronda de octavos de final con un marcador de 2-0 en el Estadio Azteca.

Desde que se concretó el cruce entre el Tricolor y la escuadra sudamericana hubo tensión entre aficionados y periodistas de ambos países en las redes sociales, donde hubo dimes y diretes en alusión a la calidad de los futbolistas de cada equipo.

La noche previa al partido, aficionados mexicanos acudieron al hotel en el que se concentró Ecuador para llevarle serenata a los jugadores de La Tri con el objetivo de no dejarlos dormir.

La tensión se palpó en la cancha, donde Julián Quiñones tuvo un cruce de palabras con Moisés Caicedo, lo mismo que Santiago Gimenez con Piero Hincapié, quien fue expulsado tras taparse la boca al decirle algo al nuevo delantero del Porto.

Otras selecciones también buscaron a Javier Aguirre

Marca también reportó que Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos fueron otras selecciones que intentaron contratar a Javier Aguirre como director técnico después del Mundial 2026.

La selección asiática fue rival de México en la fase de grupos del magno evento, en un duelo que el Tricolor ganó 1-0 con tanto de Luis Romo, en Guadalajara.

La derrota frente a la Selección Mexicana fue crucial para la temprana eliminación de Corea del Sur del Mundial 2026, pues posteriormente perdió ante Sudáfrica, y los tres puntos conseguidos en su debut contra República Checa no le alcanzaron para ser uno de los mejores terceros lugares.

Hasta el momento, Japón y Egipto son las otras selecciones (sin contar a México) a las que Javier Aguirre ha dirigido en su trayectoria como entrenador.

EVG