Daniel Suárez comparte las primeras FOTOS de su bebé con su esposa Julia Piquet

Daniel Suárez presumió las primeras fotos de Otto, su primer bebé con su esposa Julia Piquet.

El piloto mexicano Daniel Suárez compartió en redes sociales las primeras fotos de su primer hijo, el cual tuvo con su esposa Julia Piquet. El nombre elegido para el bebé es Otto, a quien el volante de NASCAR dejó ver en las tres imágenes con las que reveló el nacimiento de su primogénito.

“La bendición más grande de nuestras vidas, nuestro hijo. Otto Suárez Piquet”, fue el mensaje con el que el piloto regiomontano acompañó su emotiva publicación, la cual se llenó de likes y mensajes de felicitación.

Daniel Suárez es papá por primera vez tras una espera angustiosa

El nacimiento de Otto, el primer hijo de Daniel Suárez y Julia Piquet, ocurrió días después de que el nacido en Monterrey, Nuevo León, compitió en el Bristol Motor Speedway, evento en el que participó sabiendo que en cualquier momento su esposa podía dar a luz.

La fecha originalmente prevista para el nacimiento de Otto era el jueves 17 de septiembre. Ante esta posibilidad, Spire Motors preparó a Justin Allgaier como posible sustituto del mexicano al frente del Chevrolet número 7.

Inclusiva, el estadounidense hizo ajustes dentro del automóvil para estar preparado en caso de que el regiomontano tuviera que dejar Bristol.

Daniel Suárez había reconocido que él estaba más nervioso que Julia Piquet por la llegada de su primer hijo e hizo bromas con la posibilidad de que el bebé naciera después de la competencia, lo cual finalmente ocurrió.

¿Cuándo se casaron Daniel Suárez y Julia Piquet?

Daniel Suárez y Julia Piquet se casaron el 30 de julio de 2024 en Brasilia, Brasil, país del cual es su padre Nelson Piquet, expiloto de la Fórmula 1.

El mexicano y la nacida en Alemania se habían comprometido en noviembre de 2022, época en la que ya llevaba más de 10 años de conocerse.

Daniel Suárez y Julia Piquet se conocieron en 2012 en Charlotte, Carolina del Norte, gracias al hermano de ella, Nelson Piquet Jr. En ese momento él no hablaba en inglés ni ella en español.

Actualmente, el piloto regiomontano se ubica en la decimosexta posición de la clasificación en la NASCAR Cup Series. Consiguió su primera victoria de la campaña en la Coca-Cola 600, que se llevó a cabo en el Charlotte Motor Speedway, en mayo.

EVG