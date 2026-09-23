Selección Mexicana

Rafa Márquez sufre en su debut con la Selección Mexicana; César Montes es la nueva baja

El zaguero no trabajó al parejo del equipo nacional; estuvo al lado de Santiago Giménez haciendo ejercicios diferenciados, pues ambos se integraron al Tricolor con molestias

César Montes se irá lejos de Rusia después de su participación con México en el Mundial 2026.
César Montes se irá lejos de Rusia después de su participación con México en el Mundial 2026. Foto: Reuters
Por:
Alejandro Ayala

Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, informó que el defensor central César Montes causa baja de la convocatoria de México por un tema físico.

En el entrenamiento abierto a medios, el directivo reveló que “El Cachorro” tiene un desgarro en el glúteo derecho, por lo que regresará mañana a Rusia a continuar con su recuperación.

El zaguero no trabajó al parejo del equipo nacional. Estuvo al lado de Santiago Gimenez haciendo ejercicios diferenciados, pues ambos se integraron al Tricolor con molestias.

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La presencia de César Montes en la lista de la Selección Mexicana era un incógnito por el tema físico. Sin embargo, Rafa Márquez lo tomó en cuenta, pero al conocer su estado prefirieron no arriesgarlo.

De esta manera se confirma que el central ex Rayados del Monterrey no estará disponible para el debut de Rafa como DT de México y su lugar en la Fecha FIFA lo tomará Dagoberto Espinoza, del América.

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