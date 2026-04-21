Márquez firma con la Selección hasta 2030; Guardado, listo como auxiliar

Terminan las especulaciones y Rafael Márquez se mantendrá en la Selección Mexicana de futbol hasta 2030, pues el acuerdo para que renunciara al Barcelona y llegara como auxiliar de Javier Aguirre para el proceso rumbo a la justa de 2026 fue que seguiría con el Tricolor, pero ahora como el entrenador fijo hasta la próxima copa.

Duilio Davino, director deportivo de la Selección Mayor, confirmó en entrevista con Fabián Estadio en Fox Sports que el excapitán y defensa central del Tricolor ya firmó su contrato para permanecer en el equipo y no romper su proceso.

148 partidos disputó Rafael Márquez con la Selección Mexicana

“Sí, está firmado su contrato, está prácticamente en un 80 por ciento cerrado su cuerpo técnico. Andrés (Guardado) es una opción; me gustaría no decirlo yo, que lo diga él, pero sí es una opción”, confirmó el expresidente deportivo del Monterrey.

Duilio Davino fue muy claro y contundente al mencionar que Rafael Márquez tiene una personalidad que pocos pueden mostrar dentro y fuera de la cancha y, por lo mismo, está seguro de que los futbolistas lo van a seguir y respaldar en todo momento.

“Rafa tiene una personalidad fuera de la cancha, pero hoy, como entrenador y auxiliar, es como era de jugador; se transforma en el vestidor, en la cancha”, dijo.

Márquez es uno de los mejores futbolistas en la historia del balompié nacional y recibirá la oportunidad de comandar a su selección en una justa que planea ser histórica, pues al parecer se jugará en tres continentes, algo nunca antes visto.

Por otra parte, Duilio Davino también resaltó que el deseo de los directivos, así como de Javier Aguirre, es tener lo antes posible a todos los futbolistas de cara al Mundial de 2026. Añadió que viajarán a Europa para platicar con los equipos involucrados y pedirles un favor.

“Arranca el 6 de mayo (la concentración mundialista) con jugadores locales y en la semana previa iremos a Europa para hablar con los clubes en los que tenemos jugadores involucrados. Buscaremos que aquellos equipos que no estén peleando cosas importantes permitan que los jugadores vengan lo antes posible”, comentó.

Se espera que esta semana Javier Aguirre dé su primera lista de convocados, en la que agregará a todos los interesados de la Liga MX y se espera que también revele a los europeos, sabiendo que ellos llegarán después de la primera concentración.

Los clubes que no califiquen a la Liguilla le darán a sus futbolistas algunos días de descanso para posteriormente citarlos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) e iniciar la concentración.

Por su parte, los conjuntos que sí se metan a la Fiesta Grande no podrán contar con los futbolistas convocados, pese a que se espera un permiso especial por parte de la FMF para que sí puedan jugar hasta donde llegue el equipo en la liga local.

El más afectado sería Chivas, pues varios futbolistas son considerados por Aguirre y el próximo 6 de mayo estarían reportando con el combinado nacional rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica.