Cristiano Ronaldo vive tenso momento con una reportera que saca el peor lado del astro portugués (VIDEO)

Cristiano Ronaldo se molestó con una reportero que le cuestionó su estado físico.

El veterano goleador portugués Cristiano Ronaldo tuvo un momento tenso con una reportera de su país natal, luego de que le preguntó si su condición física le permite jugar los 90 minutos con Portugal en la nueva edición de la UEFA Nations League.

“¿Cristiano está para jugar los 90 minutos?“, fue la pregunta de la periodista en conferencia de prensa, a la cual la respuesta del Bicho fue ”¿Tú qué piensas?, ¿tú viste mis partidos con el Al Nassr?”, “¿Vengo bien o más o menos?“.

⚽ Cristiano Ronaldo rebateu uma jornalista após ser questionado sobre sua condição física para jogar 90 minutos por Portugal. O craque perguntou se a repórter acompanhava seus jogos pelo Al-Nassr e defendeu sua forma física.#CristianoRonaldo #Portugal #AlNassr #LigaDasNações… pic.twitter.com/NmXz2H1gtG — BNews (@bnews_oficial) September 24, 2026

Reportera insiste y Cristiano Ronaldo se molesta

La inconformidad de Cristiano Ronaldo aumentó en el momento en el que la reportera le dijo que considera que no está apto para disputar un partido completo.

“Creo que sí, pero no para jugar los 90 minutos”, insistió la periodista, a quien el delantero del Al-Nassr le reviró que “¿Pero por qué no jugar los 90 minutos?“.

Lejos de que terminara el intercambio de palabras, la reportera le preguntó de nueva cuenta a Cristiano Ronaldo si consideraba que estaba bien para jugar los 90 minutos con Portugal.

El experimentado goleador, quien disputó 67 minutos en el 1-0 de la Seleção das Quinas sobre Gales en la Jornada 1 de la UEFA Nations League, se defendió argumentando que ha jugado los 90 minutos en la mayoría de los duelos del Al-Nassr en la todavía naciente campaña.

“Sí, pero la selección no es el Al-Nassr”, fue la contundente respuesta de la reportera, a quien Cristiano Ronaldo le sugirió que ese cuestionamiento se lo hiciera al director técnico Jorge Jesus.

CR7 y Portugal debutan con triunfo en UEFA Nations League

Un gol de João Félix bastó para que Portugal derrotara 1-0 a Gales en Lisboa en su presentación en la nueva edición de la UEFA Nations League.

Cristiano Ronaldo y compañía tienen su segundo compromiso en el torneo continental este domingo 27 de septiembre, cuando visiten a Noruega en la segunda jornada del Grupo D.

Portugal ha conquistado el trofeo de la UEFA Nations League en dos ocasiones, la primera en 2019 y la más reciente en 2025.

EVG