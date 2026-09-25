Francia vence a Turquía en el debut de Zinedine Zidane como entrenador de Les Bleus; Mbappé sale lesionado

Francia se impuso a Turquía en el estreno de Zinedine Zidane como entrenador de Les Bleus.

Zinedine Zidane comenzó con una victoria su camino como director técnico de Francia, luego de que Les Bleus derrotaron 1-0 a Turquía a domicilio en la Jornada 1 de la UEFA Nations League. Kylian Mbappé hizo el único gol del partido.

Michael Olise asistió a Kylian Mbappé para que el delantero del Real Madrid marcara con un potente disparo de derecha en el área al minuto 54 del duelo desarrollado en el Estadio de Kocaeli, localizado en la ciudad de Izmit.

⚽️ BUUUUUUT DE MBAPPÉ ! 🇫🇷🔥



Le capitaine des Bleus ouvre le score et délivre la France ! 🤩



🇹🇷 Turquie 0-1 France 🇫🇷 pic.twitter.com/QU1KfUv345 — TF1 (@TF1) September 25, 2026

Kylian Mbappé se lesiona tras su gol en el Turquía vs Francia

Kylian Mbappé se lesionó justo después de hacer el único gol con el que Francia se impuso a Turquía en el arranque de la era Zidane en el timón de Les Bleus.

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En vez de celebrar su anotación, ‘Donatello’ comenzó a cojear al sentir una molestia en la rodilla izquierda. Debido a esta situación, el atacante del Real Madrid salió de cambio al minuto 59 y fue reemplazado por Desiré Doué.

Sin tener una brillante actuación, Francia derrotó con lo suficiente a Turquía para que Zinedine Zidane comenzara con el pie derecho su proceso como seleccionador de Les Bleus en su regreso a los banquillos después de cinco años.

El equipo local terminó el encuentro con 10 elementos después de la expulsión de Ugurcan Çakir a tres minutos de que finalizara el duelo.

El próximo juego de Francia con Zinedine Zidane como DT

Zinedine Zidane tiene su segundo partido al frente de Francia el próximo lunes 28 de septiembre, cuando Les Bleus visiten a Bélgica en la Jornada 2 de la UEFA Nations League.

Les Bleus forman parte del Grupo A de la competencia del viejo continente junto con Turquía e Italia, que sucumbió 2-0 a manos de los Diablos Rojos.

Francia ganó el título de la UEFA Nations League en 2021 de la mano de Didier Deschamps, quien fue director técnico del conjunto galo desde 2012 hasta la culminación de la Copa del Mundo 2026.

Zinedine Zidane comienza una nueva etapa como timonel de Francia cinco años después de haber culminado una segunda etapa en el banquillo del Real Madrid.

EVG