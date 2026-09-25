¿Por qué se celebra en sábado la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán de F1?

El Mercedes de George Russell en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de F1.

El Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 (F1) 2026 se llevará a cabo este sábado 26 de septiembre y no el domingo 27, un hecho atípico y cuya decisión tiene que ver con cuestiones extradeportivas.

La razón por la cual la carrera en el Circuito Urbano de Bakú será el sábado es porque las autoridades locales pidieron que no hubiera eventos masivos el 27 de septiembre, esto debido a que es el Día del Recuerdo, una jornada de luto y conmemoración nacional para dicho país.

🚨| El próximo Gran Premio de Fórmula 1 es en Bakú y se va a correr el día SÁBADO 👀



🗓️• prácticas el jueves, qualy el viernes y carrera el sábado.



👉El domingo 27 de septiembre, en Azerbaiyán se celebra el “Día del Recuerdo” por un conflicto con Armenia en el año 2020. pic.twitter.com/tCypvkXjrq — Tino (@TinoCLeclerc) September 14, 2026

Este domingo se recuerda a los caídos en la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, evento ocurrido del 27 de septiembre al 10 de noviembre de 2020 entre las fuerzas armadas de Azerbaiyán contra Armenia y la República de Artsaj en la región de Alto Karabaj.

F1 adelanta eventos del Gran Premio de Azerbaiyán

Por esta petición de las autoridades locales, la F1 adelantó las actividades del Gran Premio de Azerbaiyán, cuyas primeras prácticas se realizaron el jueves 24 de septiembre.

La Práctica 3 y la clasificación tuvieron lugar este viernes 25 de septiembre. La carrera será este sábado 26 a las 15:00 horas locales, por lo que en el Centro de México arrancará a las 5 de la mañana.

De esta manera, el Gran Premio de Azerbaiyán se volvió en un acontecimiento atípico, pues los aficionados a la Fórmula 1 están acostumbrados a los domingos de carreras.

Antonelli quiere extender su dominio en Azerbaiyán

El italiano Kimi Antonelli llega al Gran Premio de Azerbaiyán con la misión de aumentar su ventaja en el campeonato de pilotos de la F1 2026.

El volante de Mercedes lidera la clasificación con 292 puntos y en el Circuito Urbano de Bakú aspira a lograr su novena victoria en la temporada.

El mexicano Checo Pérez y el neerlandés Max Verstappen son los pilotos con más triunfos en el Gran Premio de Azerbaiyán, con dos cada uno.

Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas y Oscar Piastri son los otros corredores que han conseguido el primer lugar del podio en el Circuito Urbano de Bakú.

EVG