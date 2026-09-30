Piloto de gran experiencia sorprende y anuncia su salida de la F1

A falta de ocho carreras para terminar la actual campaña de la Fórmula 1, el piloto francés Esteban Ocon confirmó que no correrá con Haas en 2027, lo abre las dudas con respecto a su futuro en la máxima categoría del deporte motor.

Ocon, de 30 años, tomará caminos separados con la escudería estadounidense el siguiente año, pero no planea dejar la F1, ya que dijo que será “agente libre”, lo que quiere decir que está abierto a negociar su llegada con un equipo que tenga asiento disponible en 2027.

My time with Haas F1 Team will come to an end at the end of the 2026 season.



I leave this project with my head held high and proud of my performances in what were not always the easiest of circumstances for various reasons and factors outside of my control.



My immediate focus… pic.twitter.com/aSwB95XyQs — Esteban Ocon (@OconEsteban) September 30, 2026

“Mi etapa en el equipo Haas F1 llegará a su fin al concluir la temporada 2026. Dejo este proyecto con la cabeza bien alta y orgulloso de mi rendimiento, logrado en circunstancias que no siempre fueron fáciles debido a diversos motivos y factores ajenos a mi control”, inicia el mensaje de Esteban Ocon en redes sociales.

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Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane, nombre completo del volante francés, escribió una larga publicación para defenderse un poco de su paso por Haas, equipo con sede en Carolina del Norte y dejó en claro que si los resultados no fueron los mejores, se debió a circunstancias ajenas a él.

Solid day on track, we really got everything out of the car today.



and good to be back in Q2 again too ~ let's see what we can do tomorrow @HaasF1Team pic.twitter.com/R9fm4sbRMr — Esteban Ocon (@OconEsteban) August 22, 2026

“Mi prioridad inmediata es el próximo fin de semana de carreras. Seguiré trabajando duro con el equipo, aprovechando al máximo cada oportunidad y extrayendo todo el rendimiento posible del coche. Aún quedan muchas carreras esta temporada y, como siempre, lo daré todo al volante, tanto por mí como por mi equipo”, añade el mensaje.

Esteban Ocon, quien lleva 10 años corriendo en la máxima categoría del deporte motor, se aleja temporalmente de la F1, pero su permanencia para 2027 luce complicada, pues solamente Racing Bulls tiene asientos abiertos.

tough day out there but leaving with a satisfaction of having maximised the car all weekend. another mega start today but ultimately we didn’t have the pace to do much more.



thankful to the team for their hard work this week, we go again in madrid in a few days.



Grazie Monza 🙏🏼 pic.twitter.com/WtbcJ6FJRl — Esteban Ocon (@OconEsteban) September 6, 2026

“Sigo motivado. Sigo con hambre de éxito. Esto no es, en absoluto, el final de mi carrera en la Fórmula 1″, termina el comunicado de Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane.

En caso que el nacido en Évreux, Francia, no pueda mantenerse como uno de los volantes, en el panorama aparece el estar como tercer piloto en 2027 y en 2028 poder luchar por tener una plaza estelar.

En Haas todavía queda Oliver Bearman como piloto estelar y falta su compañero, que puede ser el brasileño Rafael Camara, líder del campeonato de Fórmula 2.

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