Doblete de Lamine Yamal da segundo triunfo a España

EL DELANTERO celebra uno de los dos goles que marcó, ayer, con la selección ibérica en la Liga de Naciones.

AL COMPÁS de Lamine Yamal, España despachó 4-1 a Croacia en la Liga de Naciones para ampliar su racha récord de partidos sin perder y exhibir ante sus hinchas la segunda estrella como campeona.

Lamine firmó un doblete y asistió en otro gol para que España estirase su invicto a 40 partidos. Fue el primer partido de la Roja en casa desde que conquistó su segundo título mundial en julio.

Antes del partido, el capitán Rodri Hernández alzó el trofeo de la Copa del Mundo ante una afición local eufórica en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla.

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Inglaterra, por su parte, se recuperó de la derrota que sufrió el sábado ante España con una victoria a domicilio 2-0 sobre Chequia, que jugó con 10 hombres.

Los goles en la segunda mitad de Anthony Gordon y Harry Kane aseguraron el triunfo para los Tres Leones. Los checos jugando con un hombre menos desde los 25 minutos después de que Pavel Sulc fuera expulsado.

EL TIP: INGLATERRA JUGÓ con un hombre de más durante la mayor parte del partido y necesitó goles de Gordon al 47’ y Kane al 69’ para ganar en la Liga de Naciones.

España superó a Croacia en su segundo partido desde que venció a Argentina en la final del Mundial. Lamine abrió la cuenta en el segundo minuto del partido y de nuevo a los 63.

“Siempre es un futbolista muy generoso que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo”, resaltó el seleccionador Luis de la Fuente sobre el extremo.

“Es una suerte que esté con nosotros porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querido y se hace querer mucho y nosotros estamos felices con él”, agregó.

Asistido por Lamine, Marc Pubill marca a los 31’, un par de minutos después de que Dion Drena Beljo había igualado para los visitantes. Nico Williams sentenció el triunfo de España a los 89’.

La Roja había ampliado su racha invicta a 39 partidos al remontar para imponerse 3-2 a Inglaterra en Wembley.

“Sabemos que España es la mejor. No hay debate sobre eso. Lo sabíamos antes del saque inicial”, comentó el entrenador croata Slaven Bilic.