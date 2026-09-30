Alonso extiende contrato con Aston Martin un año

EL IBÉRICO el pasado fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán.

EL VETERANO piloto español Fernando Alonso se tomó su tiempo antes de decidir que su carrera en la Fórmula 1 (F1) continuará el próximo año.

El volante de 45 años de edad y su coequipero en Aston Martin, Lance Stroll ampliaron sus contratos a largo plazo, informó la escudería británica.

El dos veces campeón del mundo manifestó que estaba “muy feliz” por la extensión del contrato, pese a que antes del Gran Premio de España había insinuado que podría decidirse por participar en el Campeonato Mundial de Resistencia en lugar de la Fórmula 1.

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“Me tomé mi tiempo para tomar esta decisión, pero correr es mi vida, mi pasión, y sé que todavía tengo la velocidad y la determinación para competir al más alto nivel”, comentó Alonso. “Estoy comprometido a largo plazo con este equipo y a ayudarnos a tener éxito”, agregó el nacido en Oviedo, Asturias.

Fernando Alonso estuvo entre los pilotos que se han quejado de la dependencia de los autos de la F1 2026 de la energía eléctrica y de las concesiones que eso obliga a hacer a los pilotos en la pista.

A principios de año, el neerlandés Max Verstappen reveló que consideró dejar el serial si no se hacían cambios. La F1 indicó en junio pasado que pasará a un sistema de mayor potencia con el motor y menos híbrida eléctrica a partir de la campaña de 2027.

Aston Martin ha tenido dificultades con las nuevas regulaciones, que restan importancia a las aportaciones de los pilotos, pero Alonso señaló que confiaba en que el equipo avanzaría.

25 Años tiene que Fernando Alonso debutó en la F1

“De verdad creo en lo que estamos construyendo: tenemos un liderazgo sólido, gente increíble, socios e instalaciones”, comentó el español. “Espero crear más recuerdos en la pista frente a los apasionados aficionados. Su energía crea una atmósfera que me inspira y es lo que hace especial a nuestro deporte”, ahondó.

Suma apenas tres puntos después de 15 carreras esta temporada, y su mejor resultado fue el noveno lugar conseguido en los Países Bajos en agosto.

La campaña en curso es la cuarta que disputa el bicampeón de mundo con Aston Martin, escudería con la que compite desde 2023, luego de dos años con Alpine.

Continúa el próximo fin de semana con la celebración del GP de Baréin en el Circuito Internacional de Sepang, donde el italiano Kimi Antonelli, líder de la clasificación, intentará volver a la senda del triunfo tras quedar quinto en la carrera en Azerbaiyán.