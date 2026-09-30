Inicia la era post Messi en Argentina

CON LA CASACA número 10 vacante, el defensor Cristian Romero como capitán y Julián Álvarez uniéndose a Lautaro Martínez en el ataque marcan los nuevos trazos del vigente subcampeón mundial Argentina que enfrentará en un amistoso a Bolivia, en la que será la primera prueba tras el retiro del astro Lionel Messi.

Si bien la leyenda de 39 años se despedirá formalmente de la Albiceleste ante Benín el 6 de octubre tras 21 años defendiendo los colores de su país, la era post Messi se pondrá en marcha ante la Verde en el estadio Kempes de la provincia de Córdoba. Tres días después, se medirá contra Burkina Faso en Buenos Aires.

Scaloni confirmó en rueda de prensa que al menos por ahora ningún futbolista vestirá la emblemática camiseta con la que Messi levantó la Copa del Mundo 2022 y disputó casi 207 partidos.

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“En estos partidos no tenemos la obligación, hasta que sea el partido de Leo no se la daremos a nadie”, explicó el técnico. “La idea es que se la quede uno con todo lo lindo que es llevarla. Por ahora no lo hemos decidido”.

Messi anunció a fines de agosto que ponía fin a su carrera internacional. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos atrás que merecen estar”, dijo el 10 en una carta pública.

En la última Copa del Mundo, la sexta de su carrera, Messi jugó los ocho partidos y anotó ocho goles. Cerró su carrera con la selección como máximo artillero histórico con 125 dianas de los cuales 21 fueron en Mundiales. Quedó a uno del francés Kylian Mbappe.