¿Cristiano Ronaldo dice adiós a Portugal?; su entrenador revela duro mensaje “le dije que no jugaría”

La Selección de Portugal se encuentra en medio de la polémica luego que se reveló una reunión de emergencia entre Cristiano Ronaldo, el entrenador Jorge Jesus y hasta Pedro Proenca, Presidente de la Federación de Futbol de Portugal, quien acudió para mediar el tenso ambiente entre el astro luso y el seleccionador.

Por primera vez en 18 años, Cristiano Ronaldo no entró a un partido con Portugal, a pesar de estar disponible. Sin CR7 el Equipo de Las Cruces venció 2-1 a Noruega en Oslo, pero el jugador del Al-Nassr salió molesto y se mencionó crisis luego de las palabras de Jorge Jesus.

¿Qué le dijo Jorge Jesus a Cristiano Ronaldo?

“Hablé con él (Cristiano Ronaldo), creamos un plan como con Bruno Fernandes, y le dije a Cris que no jugaría ni en el partido contra Noruega ni Dinamarca. Trabajé con Cris un año, no llegué a la selección hace tres meses y lo conocí de repente. Conozco su estado físico a la perfección. Sé, porque ya lo sabía en Arabia Saudita, cuando había partidos cada tres días, que Cris rara vez jugaba”, dijo el estratega de Portugal.

Luego que El Bicho se quedó en el banco de suplentes ante Noruega en la Liga de Naciones de la UEFA, no ha entrenado con el equipo y se ha limitado a trabajo de gimnasio. Se dice que se debe a un descontento con el entrenador y por ello Pedro Proenca, Presidente de la Federación de Futbol de Portugal, viajó a Suecia, para mediar la situación.

Jorge Jesus cortó de tajo los rumores que indican que CR7 se negó a entrenar y explicó que el delantero rara vez está en la práctica después de un partido, pues lo conoce bien cuando lo dirigió en el Al-Nassr.

Jesus asumió el mando de la Selección de Portugal tras la Copa del Mundo 2026 en reemplazo de Roberto Martínez y en duelos anteriores le había dado minutos al Comandante, quien fue titular en la victoria de 1-0 sobre Gales.

“Además, Cris nunca entrena el primer o segundo día después de un partido. Hablé de esto con él. No se negó a entrenar. Francisco Conceição, quien estaba lesionado, no entrenó, ni tampoco João Félix, porque intentamos aliviar la fatiga y veremos mañana. Cris hizo trabajo de gimnasio“, agregó Jorge Jesus.

Portugal lidera el Grupo A4 de la Liga de Naciones de la UEFA con seis puntos en dos partidos, tres más que Dinamarca y Noruega. Gales está último sin puntos.

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