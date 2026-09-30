Pep Guardiola muestra su cariño por el Manchester City y respalda al equipo en medio de la polémica con la Premier League

En medio del escándalo que sacude al Manchester City, el entrenador español Pep Guardiola se pronunció en redes sociales con un mensaje para respaldar a su antiguo club y asegurar que superar la crisis “juntos”.

Pep Guardiola llegó al City en el verano de 2016 y hasta su salida en 2026, convirtió al equipo respaldado por Abu Dabi en uno de los mejores de Europa. Los guió a conseguir seis títulos de la Premier League, además de la primera y única, al momento, Champions League en 2023.

I want every single @ManCity fan to know I am here; more than ever. I am, always have been, always will, be behind my club, my owner, my chairman, Ferran, the players, staff, Enzo and you, our unique supporters.

Let me be clear: we will get through this together.

I love you all… pic.twitter.com/jmMvwbykqv — PepTeam (@PepTeam) September 30, 2026

“Quiero que cada fanático del Manchester City sepa que estoy aquí; más que nunca. Siempre he estado, estoy y siempre estaré, detrás de mi club, mi dueño, mi presidente, Ferran, los jugadores, el personal, Enzo y vosotros, nuestros únicos aficionados. Déjenme ser claro: superaremos esto juntos. Los quiero a todos”, dice el mensaje de Guardiola en redes sociales.

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En sus 10 años al frente del cuadro inglés, el estratega levantó 17 trofeos importantes y en su comunicado reafirmó su compromiso con el director ejecutivo del equipo Sky Blue, Ferran Soriano; el nuevo entrenador Enzo Maresca y los jugadores.

Guardiola estuvo como entrenador en parte del periodo en donde la Premier League encontró culpable al Manchester City de irregularidades financieras. El cuadro Citizens fue acusado de violaciones financieras entre 2009 y 2018 y recientemente fue encontrado culpable de más de 100 cargos.

Pep Guardiola cuando era entrenador del Manchester City ı Foto: larazondemexico

¿De qué se le acusa al Manchester City?

Las violaciones del Manchester City incluyeron que no proporcionó información financiera precisa y que presentó cifras infladas para acuerdos de patrocinio procedentes de Abu Dabi (donde son sus dueños), además de ocultar pagos que complementaban los salarios de entrenadores y jugadores, e infringir reglas financieras establecidas por la Premier League y la UEFA, el organismo rector del futbol europeo, con el objetivo de mantener a los clubes financieramente estables al no gastar más allá de sus posibilidades.

Los Citizens enfrentaron muchos otros cargos por no cooperar con la investigación entre 2018 y 2023. Ahora enfrentan posibles sanciones y hay algunas leves, como pagar una multa, hasta otras más serias como deducción de puntos, ser despojado de sus títulos y hasta ser expulsado de la Premier League.

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