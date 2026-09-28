Portugal gana a domicilio a Noruega y es líder de grupo

João Félix y Gonçalo Ramos convirtieron los goles con los que Portugal logró su segunda victoria en la UEFA Nations League al imponerse 2-1 a Noruega en Oslo, en un encuentro que Cristiano Ronaldo observó desde el banquillo de suplentes.

Félix, compañero de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr, controló un centro de Pedro Neto con un toque antes de rematar raso al rincón para abrir la pizarra al minuto 17 del encuentro desarrollado en el Estadio Ullevaal.

El delantero Erling Haaland, artillero del Manchester City, desperdició ocasiones para anotar antes de que finalmente empatara al 51’. Fue el gol número 65 de la estrella noruega en 57 apariciones con su selección.

El Dato: El primer partido entre Portugal y Noruega fue un amistoso desarrollado el 12 de junio de 1966 que culminó con una goleada de 4-0 de los lusitanos en Lisboa.

Pero Gonçalo Ramos anotó tres minutos después para devolverle la ventaja a Portugal tras interceptar un mal pase del arquero noruego Ørjan Nyland. Ramos creyó que había puesto el 3-1 antes de la hora de juego tras otro error de Nyland, pero el tanto fue anulado por fuera de juego tras una revisión del VAR.

Cristiano Ronaldo no era suplente en un partido de Portugal desde el 8 de junio de 2024, en la derrota de 2-1 sobre Croacia en un cotejo amistoso celebrado en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, cerca de Lisboa.

En un partido oficial, hacía 18 años que el oriundo de Funchal, Madeira, observaba un juego completo en el banquillo de suplentes, en la caída por 2-0 a manos de Suiza en la fase de grupos de la Eurocopa Austria-Suiza 2008.

El veterano atacante del Al-Nassr formó parte del 11 inicial en el 1-0 del jueves pasado sobre Gales. Abandonó la cancha al minuto 67 y el entrenador Jorge Jesús lo reemplazó por Gonçalo Ramos.

2 Títulos de Nations League tiene Portugal

Portugal encabeza el Grupo D de la nueva edición de la UEFA Nations League, después de que en su debut se impuso 1-0 a Gales con diana de João Félix. Los lusos tienen seis puntos, tres más que Noruega y Dinamarca, que ayer consiguió su primer triunfo al superar 2-0 al seleccionado británico.

La Seleção das Quinas volverá a ser visitante el próximo jueves 1 de octubre, cuando enfrente a Dinamarca en la tercera fecha de la Liga de Naciones de la UEFA. El domingo 4 le tocará ser local contra la Noruega de Erling Haaland, en actividad de la cuarta jornada del torneo continental que comienza a dar sorpresar en selecciones que entrenan entrenadores. Por su parte, Alemania sufrió su primera derrota bajo las órdenes de Jürgen Klopp, después de que Grecia sacó una sorpresiva victoria de 1-0 gracias a un gol de Dimitris Kourbelis en el complemento.

El suplente griego anotó con un disparo desviado a los 74 minutos, arruinando un poco el ambiente en Augsburg, donde Klopp hizo su debut en casa como entrenador de la Mannschaft. Fue el primer triunfo de los helénicos sobre el equipo germano.

Jürgen Klopp dirigió el empate 1-1 contra los Países Bajos en su primer partido en esta nueva aventura en los banquillos.

Su equipo dominó la primera mitad contra Grecia con 77 por ciento de posesión, según datos de Opta, aunque sin crear muchas ocasiones claras de gol.

Karim Adeyemi forzó una gran atajada de Konstantinos Tzolakis al minuto 32, pero por lo demás el arquero griego tuvo poco que hacer.

Los visitantes se mostraron más ambiciosos en la segunda mitad, con Fotis Ioannidis fallando una gran ocasión, y Jonathan Tah evitando otra, antes de que Kourbelis dejara atónitos a los aficionados locales.

La Selección de Alemania vuelve a jugar el jueves 1 de octubre y lo hará como local ante Serbia, rival ante el que Jürgen Klopp buscará su primer triunfo como estratega de la tetracampeona del orbe, que no ha iniciado bien el torneo.