Henry Martín marca triplete y el América remonta ante el Necaxa en el cierre de la Jornada 10; resumen y goles

El América se metió a la casa del Necaxa para disputar la Jornada 10 del Apertura 2026 y las Águilas lograron llevarse la victoria por marcador de 4-2 con triplete de Henry Martín y un gol más de Miguel Borja, quien llegó a cuatro anotaciones en tres compromisos con los azulcremas.

Los Rayos fueron los encargados de abrir el tablero en el Estadio Victoria. Owen González aprovechó el error de la defensa de las Águilas y definió dentro del área con un disparo cruzado al segundo poste de Rodolfo Cota, poniendo contra las cuerdas al equipo de Guillermo Almada.

¡Los Rayos tomaron la ventaja! 🎯



Owen González definió una notable acción colectiva de los necaxistas para abrir el marcador en el Estadio Victoria. 🔥#J10 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/3v3wbDkmDF — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 28, 2026

¡Frialdad total desde los once pasos! 🔥



El argentino Julián Carranza ejecutó con gran categoría desde el manchón penal para poner nuevamente al @ClubNecaxa arriba ante el #América. 🎯#J10 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/5aQHZ7OY3S — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 28, 2026

El conjunto capitalino no tardó en empatar el tablero en menos de cinco minutos. Después de una serie de rebotes dentro del área del Necaxa, Henry Martín aprovechó el remate de Emilio Lara para lanzarse de palomita y marcar su primer tanto de la noche.

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Al minuto 43 el árbitro central marcó una pena máxima para el Necaxa y fue Julián Carranza el encargado de darle la ventaja a los Rayos a dos minutos de terminar la primera parte, pero una mano por parte de la defensa del conjunto local le otorgó un penalti a las Águilas antes de que los dos equipos se fueran al descanso.

Henry Martín volvió a aparecer en el partido y desde los once pasos volvió a igualar el tablero para conseguir su doblete en el compromiso. El delantero mexicano pateó al centro de la portería y el portero del Necaxa se lanzó a su costado derecho, quedándose sin opción para atajar la esférica.

¡El goleador azulcrema sigue encendido! 🔥



El colombiano Miguel Borja anotó por tercer partido consecutivo y puso al @ClubAmerica al frente ante Necaxa. 💥#J10 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/1h3llT96hQ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 28, 2026

¡Triplete y una noche inolvidable para Henry! 🔥



Desde los once pasos, el delantero del @ClubAmerica ejecutó con maestría y firmó su tercer gol de la noche. 🎯#J10 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/WIZ9C2aDfy — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 28, 2026

En el arranque de la parte complementaria, las Águilas comenzaron a ejercer mucha presión sobre la defensa del Necaxa, lo que rindió frutos para los azulcremas. Erick Sánchez recuperó la de gajos en campo rival, Miguel Borja se quedó con la pelota y entrando al área sacó un disparo pegado al poste para marcar su cuarto tanto en tres compromisos con el América.

Al minuto 75, el América volvió a tener una pena máxima para ampliar su ventaja en el marcador. Henry Martín volvió a tomar la pelota y desde los once pasos la Bomba mandó su remate al ángulo derecho del marco del Necaxa para sellar su triplete en el compromiso.

La última vez que el ariete yucateco logró un hat-trick con el América fue en enero del 2023 cuando le marcó tres goles al Mazatlán en la goleada de los azulcremas 6-0 ante la institución que ya no pertenece a la Liga MX.

El siguiente partido de las Águilas será después de la fecha FIFA para enfrentarse al Monterrey en la cancha del Estadio Azteca.

DCO