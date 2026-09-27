PAC, figura de AEW y exluchador de la WWE, murió tras su enfrentamiento con Andrade El Ídolo

Benjamin Satterley, mejor conocido como PAC, perdió la vida este domingo después de un día de su aparición en All Elite Wrestling (AEW). La empresa estadounidense anunció el fallecimiento del gladiador británico en sus redes sociales con el siguiente mensaje:

“All Elite Wrestling lamenta anunciar el fallecimiento de Benjamin Satterley, conocido como PAC. Oriundo de Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Satterley inició su carrera en la lucha libre en 2004 y compitió en organizaciones de todo el mundo, cautivando a los aficionados con innovadores movimientos aéreos y una increíble destreza sobre el cuadrilátero. Pac firmó con All Elite Wrestling en 2019, conquistó varios campeonatos de AEW y participó en algunos de los combates más memorables en la historia de la compañía. Expresamos nuestras condolencias a la familia, los amigos y los seguidores de Satterley”, se puede leer en el mensaje.

All Elite Wrestling is saddened to announce the passing of Benjamin Satterley, aka Pac. A native of Newcastle upon Tyne, England, Satterley began his wrestling career in 2004 and went on to perform for wrestling organizations all over the world, captivating fans with innovative… pic.twitter.com/uqzO371t2V — All Elite Wrestling (@AEW) September 28, 2026

PAC falleció un día después de enfrentarse ante Andrade El Ídolo

PAC era una estrella de All Elite Wrestling y en su momento fue una estrella de la World Wrestling Entertainment (WWE), pero también el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) mandó un mensaje de condolencias a la familia de Benjamin Satterley.

La noticia fue muy fuerte para los aficionados de la lucha libre, ya que PAC había aparecido en AEW un día antes en un enfrentamiento ante Andrade El Ídolo. Benjamin Satterley llegó a la empresa estadounidense en 2019 y comenzó a ganar algunos campeonatos, además de regalar luchas que quedarán para la historia.

PAC pasó por la WWE, empresa en la que luchó con el nombre de Neville y Adrian Neville, ganando varios campeonatos durante su participación en NXT.

El CMLL lamenta profundamente el fallecimiento de PAC (Benjamin Satterley, 1986–2026).



Recordaremos su extraordinario profesionalismo, entrega y respeto en cada participación en México.



Nuestras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad de AEW. Descanse en paz. pic.twitter.com/Q7rhShpTfK — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 28, 2026

Esta fue la razón por la que PAC perdió la vida

A pesar de que AEW anunció la muerte de PAC, la empresa estadounidense no detalló la razón por la que el británico perdió la vida este domingo.

Su última aparición fue en el All Out 2026 en la ciudad de Chicago, pero dejó ir la oportunidad de ganar el campeonato ante Andrade El Ídolo. El Consejo Mundial de Lucha Libre también mandó un mensaje de condolencias.

“El CMLL lamenta profundamente el fallecimiento de PAC (Benjamin Satterley, 1986–2026). Recordaremos su extraordinario profesionalismo, entrega y respeto en cada participación en México.Nuestras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad de AEW. Descanse en paz”, se puede leer en el mensaje.

DCO