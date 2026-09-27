Isaac del Toro, entre lágrimas, lanza enigmático mensaje tras el Mundial de Ciclismo (VIDEO)

Isaac del Toro habló después de su participación en el Mundial de Ciclismo en la que terminó en el quinto puesto en la prueba de ruta. El mexicano dejó en claro que no está conforme con el resultado, pero que la Selección Nacional regresará con fuerza el siguiente año.

“Muy satisfecho con el esfuerzo, para nada contento, estoy muy inconforme. Sabíamos que podíamos ganar, es una pena no haberlo hecho. Veníamos con una mentalidad súper decisiva. Contento por cómo fue la carrera, estamos sanos, estamos salvos, lo intentamos, nos vimos súper bien como nación, creo que hicimos un gran cambio”, comentó Isaac del Toro.

“Hay que entender, otra vez, no ganamos, pero dimos otro avance en las ambiciones y en la mentalidad. Creemos en este tipo de carreras, venimos para estar presentes y si todo el pelotón corre un poco en contra o aprovechando que no tenemos el mejor equipo, creo que se vio que van a batallar mucho más el siguiente año”.

¡Un orgullo para México! 👏🏻 🇲🇽



Isaac del Toro destacó la mentalidad del equipo y aseguró que el próximo año serán un equipo más complicado 💪🏻 🚴🏻 pic.twitter.com/vFA1bYZic7 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 27, 2026

Isaac del Toro volverá con el UAE Team Emirates para terminar la temporada

Isaac del Toro terminó el Mundial de Ciclismo con un sexto puesto en la prueba contrarreloj y quinto lugar en la carrera de ruta, lo que pone al mexicano entre los mejores cinco ciclistas del mundo.

Tras su participación en Montreal, Canadá, el Torito volverá a Europa para reportar con el UAE Team Emirates y seguir con su travesía en la temporada en busca de otra victoria o un título antes de que la campaña llegue a su fin.

El oriundo de Ensenada, Baja California, aún tiene una carrera por delante y podrá seguir peleando por sumar el maillot arcoíris a su vitrina personal en algunos años.

DCO