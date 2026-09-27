León derrota de local a Juárez con un gol de último minuto de José Alvarado; resumen y goles

Después de 100 minutos jugados en la cancha del Estadio León, el conjunto de los Panzas Verdes se llevó la victoria frente a Juárez por marcador de 2-1 para mantenerse entre los primeros puestos de la tabla general del Apertura 2026.

El primer tiempo fue muy parejo entre ambas instituciones, pero con pocas oportunidades de peligro frente a los marcos de Irving Martínez y Sebastián Jurado, quienes comenzaron a ser aún más exigidos en la parte complementaria.

¡Una jugada accidentada! 😮



Javi Nevárez terminó mandando el balón a su propia portería y @clubleonfc tomó la ventaja ante FC Juárez. 🔥#J10 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/ZkL1ePgDxn — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 28, 2026

El primer gol del compromiso llegó al minuto 76 de juego cuando Francisco Nevarez se lanzó dentro de su propia área y mandó la esférica al fondo de su propia portería. A pesar de que Sebastián Jurado sacó la de gajos de su marco, el árbitro central dio por buena la anotación del León.

Llegó el minuto 90 y el cuarto árbitro mostró el cartón indicando que se jugarían nueve minutos más en el compromiso y en el 94 se marcó la pena máxima para los Bravos. Fue Óscar Estupiñán el encargado de mandar la esférica al fondo de las redes para igualar el tablero.

El compromiso siguió su marcha y aún quedaban cinco minutos por disputarse en el partido, pero hasta el último minuto tiene 60 segundos, algo que aprovechó la escuadra del León para llevarse los tres puntos en su casa frente a Juárez.

¡Estupiñán cobró con seguridad desde los once pasos y empató el partido en el tiempo de compensación. ⏱️



Notita: el penal estuvo a nada de cambiar la historia. 🫣#J10 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/6GyTfo2CWh — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 28, 2026

El Plátano Alvarado aprovechó la abanicada de la defensa de Juárez y dentro del área definió con un tiro raso al segundo poste de Sebastián Jurado para desatar la euforia en el Estadio León y con ello firmar la quinta victoria de los Panzas Verdes en el torneo.

El próximo encuentro del León será el 9 de octubre, después de la fecha FIFA, para medirse al Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, compromiso agendado para iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO