¡Orgullo nacional! Isaac del Toro finaliza quinto en el Mundial de Ciclismo 2026

Isaac del Toro concluyó su participación en el Mundial de Ciclismo 2026.

El mexicano Isaac del Toro concluyó su participación en el Mundial de Ciclismo 2026 al acabar en la quinta posición en la prueba de ruta varonil. El estadounidense Brandon McNulty se coronó campeón del orbe en el evento con sede en Montreal, Canadá.

El oriundo de Ensenada, California, concluyó la carrera a 14 segundos de Brandon McNaulty, quien es su compañero en el UAE Team Emirates.

Cuando restaban seis vueltas del circuito, más de 50 ciclistas ya habían abandonado la carrera, entre ellos los mexicanos José Escárcega, Carlos García y Ulises Castillo.

Quinto lugar mundial para Isaac del Toro🇲🇽



Isaac realizó una buena carrera, pero no fue suficiente para subirse al podio.



Brandon McNulty🇺🇸 se corona nuevo campeón mundial. Torito terminó a 14” de él.



Mejora el séptimo lugar del año pasado. pic.twitter.com/2mCqMly7dh — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 27, 2026

Isaac del Toro se lanza contra los líderes

A falta de 78 kilómetros, el ‘Torito’ atacó al pelotón para ir a la caza de los fugados. El de Ensenada encabezó un segundo grupo de pedalistas con varios favoritos.

Oscar Onley, Mathieu van der Poel y Quinn Simmons eran los líderes de la carrera cuando faltaban 72 kilómetros para la conclusión de la misma.

Isaac del Toro ocupaba el lugar 13 del segundo grupo perseguidor cuando quedaban pendientes 65 kilómetros. La prueba de resistencia se tornó muy complicada a esas alturas. Pero con cuatro vueltas pendientes, el tricolor estaba a 20 segundos después de casi cinco horas de competencia.

Nuevos eliminados se sumaron cuando faltaban 52 kilómetros de recorrido, entre ellos el colombiano Nairo Quintana, el británico James Shaw y el brasileño Henrique da Silva.

¡5° lugar Mundial para el Torito 🐂👏!



Grandiosa carrera para Isaac del Toro 🇲🇽, llegando entre los primeros 5 del Mundo 🌍



Nada que reprocharle al joven mexicano 🫶 pic.twitter.com/DsP23Z6aon — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) September 27, 2026

El italiano Giulio Ciccone, uno de los favoritos, quiso desmarcarse del grupo perseguidor, pero Isaac del Toro apretó.

El grupo del ‘Torito’, en el que también estaba Paul Seixas, se encontraba a 42 segundos de los líderes cuando le restaban 45 kilómetros a la carrera, que seguía encabezando el esloveno Primoz Roglic.

A falta de 38 kilómetros ya solamente eran dos grupos los que peleaban por ganar la carrera. Los múltiples ataques del de Ensenada causaron estragos y el mexicano se ubicaba décimo en su pelotón. El top 3 a esas alturas lo conformaban Primoz Roglic, Mathieu van del Poel y Quinn Simons.

Esfuerzo y paciencia de Isaac del Toro rinden frutos

Pero el esfuerzo y paciencia de Isaac del Toro dio frutos cuando lanzó un gran ataque, lo que dejó un grupo de líderes capturado por los perseguidores, con 10 ciclistas a la cabeza de la carrera y por ende con posibilidades de proclamarse campeones mundiales.

Ahora el segundo pelotón era el de Primoz Roglic, Mathieu van del Poel y Quinn Simons.

Pero las cosas para Isaac del Toro cambiaron poco tiempo después, cuando con 24 kilómetros por delante se rezagó en un tercer grupo, a poco más de un minuto de distancia del nuevo líder, el estadounidense Brandon McNulty.

Paul Seixas apareció como el pedalista más decidido para lanzarse a la caza de Brandon McNulty. En este grupo de perseguidores también se encontraban otros favoritos como Tom Pidcock y Giulio Ciccone.

Llegó entonces la última vuelta para todos. El belga Remco Evenepoel, quien se encontraba lejos del grupo de perseguidores, ahora encabezaba la persecución por el liderato. El ‘Torito’ era octavo en ese pelotón.

Brandon McNaulty estaba a 53 segundos del resto y en ese momento Isaac del Toro ya lideraba a los perseguidores.

El estadounidense ya no dejó escapar la ventaja y se proclamó campeón del orbe en el Mundial de Ciclismo 2026.

EVG