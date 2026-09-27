Katia Itzel García reacciona a críticas del Turco Mohamed con un peculiar mensaje (FOTOS)

La árbitra Katia Itzel García compartió en sus instastories dos imágenes que parecen ser en respuesta a Antonio ‘Turco’ Mohamed, luego de las críticas que el director técnico del Toluca hizo en contra de ella tras el juego ante Cruz Azul.

La silbante de 34 años de edad compartió en primera instancia un mensaje del apóstol Mateo, el cual asegura que el problema es “la apariencia de santidad cuando por dentro hay putrefacción”.

La primera instastorie de Katia Itzel García tras las críticas del Turco Mohamed. ı Foto: IG @kigm14

El segundo mensaje de Katia Itzel contra el Turco Mohamed

En una segunda instastorie, Katia Itzel García compartió otra imagen en la que aparecen unos diálogos entre personas.

“Limpia primero tu interior para que tu exterior se torne LIMPIO”, es la frase que se lee hasta abajo de dicha imagen.

Ambos mensajes parecen han sido interpretados como respuesta a los comentarios que Antonio Mohamed hizo en su contra, pues el ‘Turco’ aseguró que la a árbitra mexicana le falta talento y que con otro silbante el Toluca hubiera derrotado a Cruz Azul en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Imagen de la segunda instastorie de Katia Itzel García tras las críticas del Turco Mohamed. ı Foto: IG @kigm14

Las fuertes críticas del Turco Mohamed contra Katia Itzel

Antonio Mohamed arremetió contra Katia Itzel García en la conferencia posterior al empate 3-3 entre Toluca y Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca, donde La Máquina consiguió la igualada en tiempo de compensación.

El ‘Turco’ aseguró que la silbante no estuvo a la altura de las circunstancias del vibrante duelo entre La Máquina y los Diablos Rojos.

“No está a la altura del partido, le dan oportunidades. (Le falta) talento, entender el juego. Para mí no entiende, es apreciación, no significa que tenga la verdad”, fue una de las declaraciones que Antonio Mohamed lanzó contra Katia Itzel García.

No es la primera vez que Antonio Mohamed tiene problemas con Katia Itzel García, pues apenas en el juego de la Jornada 8 del actual Apertura 2026 entre Toluca y Atlas hubo un cruce de palabras entre ambos.

“Yo le dije a Katia Itzel en la cara, se lo dije hoy (sábado) y en Toluca”, dijo el ‘Turco’ acerca de su negativa opinión sobre el desempeño de la árbitra mexicana.

EVG