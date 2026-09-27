Isaac del Toro y el equipo mexicano desatan la euforia en su presentación en el Mundial de Ciclismo (VIDEO)

Isaac del Toro recibió una gran ovación antes de la última prueba del Mundial de Ciclismo en Montreal, Canadá.

Isaac del Toro y el resto de los cinco integrantes del equipo mexicano de ruta varonil desataron la locura y la euforia en su presentación en el Mundial de Ciclismo 2026, evento que se lleva a cabo en Montreal, Canadá.

Los pedalistas tricolores recibieron una gran ovación en los momentos previos a su participación en la última carrera del Mundial de Ciclismo, pero el que se robó la atención fue ‘Torito’, a quien los aficionados le dieron la mayor parte de los aplausos.

¡TODA LA GENTE ESTÁ CON TORITO! 🙌



Los mexicanos se hicieron escuchar en la presentación del equipo mexicano previo a la carrera.



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“Torito, Torito”, se escuchó que algunos fans gritaron al momento de ver a Isaac del Toro poco antes de la presentación del equipo mexicano en la carrera de ruta varonil del Mundial de Ciclismo 2026.

Los otros mexicanos que compiten con Isaac del Toro

Isaac del Toro encabeza al equipo mexicano que compite en la carrera de ruta varonil en el Mundial de Ciclismo 2026.

Junto con el nacido en Ensenada, Baja California, también compiten Edgar ‘Chucky’ Cadena, Carlos García, Eder Frayre, José Escárcega y Ulises Castillo.

El reto para el equipo mexicano en la prueba de ruta varonil del Mundial de Ciclismo 2026 no es sencillo, pues tienen como rivales a pedalistas de la talla del francés Paul Seixas y el belga Remco Evenepoel.

Isaac del Toro, sexto en prueba contrarreloj del Mundial

La participación de Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo 2026 con sede en Montreal, Canadá, comenzó en la prueba contrarreloj, en la que finalizó en la sexta posición.

El pedalista mexicano de 22 años de edad acabó dicha prueba en 46 minutos y 31 segundos. El oro lo conquistó el belga Remco Evenepoel.

Esa fue la primera de dos pruebas para Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo 2026, pues la segunda y última es la de este domingo 27 de septiembre en la prueba de ruta varonil, con la que culmina la competencia.

EVG