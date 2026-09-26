Tigres y Santos aprovechan localía ante Puebla y Pachuca en la Jornada 10; resumen y goles

Tigres y Santos ganaron por idéntico marcador de 1-0 en el cierre de la actividad sabatina de la Jornada 10 del Apertura 2026, ambos como locales. Los felinos se impusieron al Puebla y los de Torreón hicieron lo propio ante el Pachuca.

Ambos encuentros se definieron con goles de penalti. Juan Brunetta marcó desde los 11 pasos el tanto con el que los de la UANL superaron a La Franja en el Estadio Universitario. La diana fue en la parte complementaria (54′).

🪄😮‍💨 Y así cobraba la pena máxima nuestro número 11 para adelantarnos en el marcador. pic.twitter.com/hoLUYWPJCQ — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 27, 2026

Los Guerreros, por su parte, sellaron su triunfo frente a los Tuzos gracias a la pena máxima convertida por Francisco Villalba en la compensación de la primera parte (48′) en el encuentro desarrollado en el Estadio Corona.

¿Cuántos puntos tienen Tigres y Santos en el Apertura 2026?

Tigres y Santos llegaron apenas a 10 puntos con sus respectivas victorias en la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026.

Sus triunfos sobre Puebla y Pachuca no fueron suficientes para que se metieran a puestos de Liguilla, pues Xolos, octavo de la clasificación, acumula 14 unidades.

Mientras Tigres apenas ganó su segundo partido en lo que va del Apertura 2026, Santos logró su tercer triunfo consecutivo en la Liga MX, una clara señal de mejoría después de un desastroso inicio.

¡GOL DE FRAN VILLALBA! ⚔️🇳🇬



Desde los 11 pasos, nos ponemos arriba. 👊 pic.twitter.com/oLPemxvTf3 — Club Santos (@ClubSantos) September 27, 2026

Próximos juegos de Tigres y Santos en la Liga MX

Tanto Tigres como Santos volverán a las canchas en la segunda semana de octubre, pues la Liga MX se pondrá en pausa por la Fecha FIFA.

Los de la UANL reciben en el ‘Volcán’ al Toluca el próximo 9 de octubre como parte dela Jornada 11 del Apertura 2026. Dos días después, el domingo 11, los de Torreón visitan el Alfonso Lastras para medirse ante el Atlético de San Luis.

EVG