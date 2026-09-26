Antonio Mohamed cuestiona talento de Katia Itzel García; “De haber un árbitro normal...” (VIDEO)

Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, explotó contra la árbitra Katia Itzel García después del empate 3-3 entre los Diablos Rojos y Cruz Azul en el Estadio Azteca, sede del juego de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El ‘Turco’ aseguró que la silbante de 34 años no estuvo a la altura de las circunstancias del vibrante encuentro en el Coloso de Santa Úrsula, pues afirmó que carece de talento y capacidad para entender el juego.

😳🔥 ¡EL TURCO MOHAMED EXPLOTÓ CONTRA KATIA ITZEL!



Tras el frenético empate entre Cruz Azul y Toluca, Antonio Mohamed cargó con todo contra el arbitraje y fue durísimo al referirse a Katia Itzel.



💥 El Turco no se guardó nada después del partido. pic.twitter.com/qQKBLwtj4R — Claro Sports (@ClaroSports) September 27, 2026

“No está a la altura del partido, le dan oportunidades. (Le falta) talento, entender el juego. Para mí no entiende, es apreciación, no significa que tenga la verdad”, aseveró Antonio Mohamed en la conferencia de prensa postpartido.

Antonio Mohamed afirma que Toluca gana con otro árbitro

Antonio Mohamed fue más allá en sus declaraciones contra Katia Itzel García al asegurar que con cualquier otro silbante sus dirigidos se hubieran llevado los tres puntos ante Cruz Azul.

“De haber un árbitro normal, ganamos el partido. Un árbitro normal, que entienda el juego, seguro sería otro el trámite”, lanzó el estratega del Toluca.

Mohamed vuelve a tener encontronazo con Katia Itzel

El ‘Turco’ Mohamed señaló que ya le había dicho de frente a Katia Itzel García su opinión sobre su desempeño en el triunfo sobre Atlas en la Fecha 8 del Apertura 2026, en duelo desarrollado en el Estadio Nemesio Díez.

“Yo le dije a Katia Itzel en la cara, se lo dije hoy y en Toluca”, comentó al respecto el timonel de los Diablos Rojos acerca de su negativa opinión sobre la silbante mexicana.

EVG