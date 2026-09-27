Isaac del Toro y su desconsolado llanto tras quedarse a un paso del podio en el Mundial de Ciclismo 2026 (VIDEO)

Isaac del Toro lloró tras no lograr podio en el Mundial de Ciclismo 2026.

El mexicano Isaac del Toro no pudo contener las lágrimas momentos después de haberse quedado a un paso del podio en el Mundial de Ciclismo 2026 celebrado en Montreal, Canadá, pues terminó quinto en la prueba de ruta varonil.

Las cámaras de televisión captaron el momento exacto en el que el Torito rompió en llanto por haberse quedado a solamente un segundo del top 3, pues detrás del estadounidense Brandon McNaulty, campeón de la competencia, culminaron el australiano Michael Matthews y el neerlandés Mathieu van del Poel.

SU DOLOR ES EL DE TODOS 🥹



La imagen que prueba que Isaac del Toro lo dio TODO hasta cruzar la meta 💔



VOLVERÁS MÁS FUERTE, TORITO. pic.twitter.com/hQ1Jbsubxg — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 27, 2026

Isaac del Toro no ocultó su frustración por haberse quedado a un paso de la gloria en el Mundial de Ciclismo 2026, pues dio todo y peleó hasta el final de la prueba de ruta varonil, la última del certamen que tuvo una semana de duración.

Del Toro mejora su participación en el Mundial de Ciclismo

Isaac del Toro mejoró dos posiciones respecto a su participación en el Mundial de Ciclismo 2025, en el que terminó en el séptimo puesto.

El de Ensenada, Baja California, es el mejor mexicano en la historia del evento y se quedó muy cerca de igualar al colombiano Álvaro Mejía, quien con su cuarto lugar en la edición de 1991 se mantiene como el mejor latino en la prueba de ruta varonil del Mundial de Ciclismo.

El otro pedalista latino que ha culminado quinto en la competencia es el brasileño Murilo Fischer, quien lo consiguió en la justa de 2005.

¿Qué sigue para Isaac del Toro?

Después de su destacada participación en el Mundial de Ciclismo de Montreal 2026, el compromiso más cercano para Isaac del Toro sería Il Lombardía, carrera a celebrarse en Italia el próximo 10 de octubre.

El ‘Torito’ ha tenido un gran desempeño este 2026, en el que hasta el momento destacan sus victorias en el UAE Tour, Tirreno-Adriático, Tour de los Alpes y el Gran Premio de Montreal.

Isaac del Toro también compitió en la prueba contrarreloj del Mundial de Ciclismo 2026. En dicha carrera culminó en la sexta posición.

EVG