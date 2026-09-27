Pumas no levanta y cae en Ciudad Universitaria frente al Atlético de San Luis; resumen y goles

Pumas cayó como local ante el Atlético de San Luis.

Pumas sufrió su cuarta derrota en el Apertura 2026, la segunda como local en Ciudad Universitaria, luego de sucumbir 3-2 a manos del Atlético de San Luis, que consiguió su tercer triunfo de la campaña para alcanzar a los auriazules con 12 puntos tras 10 Jornadas.

Los felinos afrontaron el duelo sin Álvaro Angulo, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla y Robert Morales, quienes fueron convocados por sus respectivas selecciones para esta Fecha FIFA.

¡David Rodríguez con San Luis ha estado 🔝!



Aquí está el gol con el que el @AtletideSanLuis recuperó la ventaja en CU. 🔴⚪#LaLigaDeLaAfición✨ | #J10 | #UNAMADSL | #AP26 pic.twitter.com/3bwDDEBZcL — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 27, 2026

El marcador se movió al minuto 23, cuando Sébastien Salles-Lamonge marcó de penalti luego de una falta de Ángel Azuaje sobre Felipe Mora.

Insuficiente reacción de Pumas en el segundo tiempo

Rodrigo López consiguió el empate para Pumas con una vistosa anotación en los primeros momentos del segundo tiempo, luego de que al minuto 52 sacó un tiro de derecha fuera del área para clavar el balón en el ángulo.

El gusto por el gol se esfumó en un abrir y cerrar de ojos, pues al 55′ David Rodríguez le devolvió la ventaja al Atlético de San Luis con un zurdazo fuera del área.

El equipo visitante aseguró su victoria al minuto 79, cuando Sébastien Salles-Lamonge volvió a anotar de penalti, esta vez tras una falta de Luciano Herrera sobre Rafa Llorente.

Juninho acercó a Pumas con su tanto desde los 11 pasos al minuto 90, luego de una infracción de Leonardo Flores sobre Nathan Silva.

EVG