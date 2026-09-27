¿De qué murió Baby Face, figura de la lucha libre mexicana?

El pasado 25 de septiembre se dio a conocer una noticia que sacudió el mundo de la lucha libre mexicana, pues José Guadalupe Fuentes Ochoa, mejor conocido como “Baby Face” perdió la vida a los 79 años de edad.

“Baby Face” logró consolidarse como una de las más grandes figuras de la lucha libre mexicana, pues desde la década de los 70 comenzó su carrera dentro de uno de los deportes más característicos de México.

Por medio de redes sociales, El Hijo del Santo fue quien dio esta terrible noticia; además, envió su más sentido pésame a familiares y amigos del pelador, a quien considera un “entrañable compañero de profesión”.

Lamento profundamente la partida de mi querido “Baby Face”

José Guadalupe Fuentes Ochoa.

31 de agosto de 1947 — 25 de septiembre de 2026



Gran figura de la Lucha Libre Mexicana

y entrañable compañero de profesión.



Descanse en paz.



Nuestro más sentido pésame a su familia,… pic.twitter.com/M7UMEWMxaD — El Hijo del Santo (@ElHijodelSanto) September 25, 2026

¿De qué murió Baby Face?

Pese a que la causa de muerte de Baby Face no es de conocimiento público, esta podría derivar del reciente ingreso que tuvo al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), de acuerdo con la información que se conoce.

Diversos medios señalan que el peleador padecía de insuficiencia renal y cardiaca, por lo que estas enfermedades también podrían estar relacionadas con la terrible pérdida que tuvo el mundo de la lucha libre mexicana el viernes.

Estas versiones sobre la posible causa de muerte de Fuentes Ochoa son especulaciones, pues hasta el momento no se ha hecho de conocimiento público el motivo por el cual el luchador perdió la vida el pasado 25 de septiembre.

El también conocido como “El Cañonero de Colima” sufrió una grave lesión que lo llevó a retirarse del cuadrilátero en el año 2000 definitivamente, por lo que el luchador decidió abrir un negocio de comida.

En este negocio que se encuentra ubicado frente a la Arena México, Baby Face vendía arroz frito inspirado en la comida japonesa, y este lugar con el paso de los años logró posicionarse como un imperdible cuando acudes al recinto de la lucha libre mexicana.

Los 32 años de trayectoria de Baby Face lograron convertirlo en uno de los personajes más reconocidos de la lucha libre mexicana, por lo que su reciente muerte es una noticia que impacta a quienes son fieles seguidores del deporte desde hace muchos años.

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