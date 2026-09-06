¿Quién era Andy Williams, el luchador que murió tras desplomarse después de un combate?

Andy Williams era luchador de la AEW desde 2019.

Andy Williams, mejor conocido en el mundo de la lucha libre como “The Butcher”, murió a los 48 años de edad después de que sufrió una emergencia médica al culminar una función de Enjoy Wrestling en Pensilvania, Estados Unidos.

El esteta se desplomó en el ring luego de que se llevó a cabo su combate de parejas en el Mr. Smalls Theater de Millvale, evento en el que participó con su compañero habitual, Jesse ”The Blade" Guilmette, en una lucha contra TME.

All Elite Wrestling is saddened to learn of the passing of Andy Williams, aka The Butcher. A trailblazing musician with ETID and Atomic Rule, Williams made a successful transition into the world of professional wrestling and was incredibly respected by his peers both in and out… pic.twitter.com/FZ5WhSGsFl — All Elite Wrestling (@AEW) September 6, 2026

El personal médico del Mr. Smalls Theater le practicó reanimación pulmonar a Andy Williams mientras se pedía una ambulancia, misma que posteriormente trasladó al luchador a un hospital.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de canchas Alana Flores revela en un VIDEO el fin de su romance con Sebastián Cáceres y le manda un mensaje

¿Quién era Andy Williams?

Andy Williams era un luchador originario de Buffalo, Nueva York, donde nació el 12 de diciembre de 1977. Primero se desempeñó como músico y posteriormente hizo una exitosa transición hacia la lucha libre.

La exestrella de la AEW era guitarrista de la banda de hardcore Every Time I Die.

Durante su carrera como luchador, Andy Williams hizo pareja durante años con Jesse Guilmette. Hicieron promoción y participaron en varios eventos a lo largo y ancho de Estados Unidos.

i’m genuinely so fucking heartbroken and devastated rn, i got to see andy williams throw down with josh barnett a month ago and now he’s gone



andy always got a pop out of me when he showed up on my screen, rest in peace to the fucking butcher man 🕊️🕊️ https://t.co/dsL5CRjMEE pic.twitter.com/V3psu60OAH — drg. 🗽 (@drgfromnyc) September 6, 2026

Hace algunos meses se dio a conocer que “The Butcher” y Jesse Guilmette habían dejado de formar parte de la AEW, empresa en la que Andy Williams debutó en noviembre de 2019, en un combate en el que atacó a Cody junto con Blade y Bunny.

A mediados de 2020, Andy Williams y Jesse Guilmette comenzaron a trabajar con los Lucha Brothers (Rey Fénix y Penta El Zero Miedo) y posteriormente formaron un grupo, liderado por Eddie Kingston.

AEW lamenta la muerte de Andy Williams

La AEW emitió en sus redes sociales un comunicado en el que lamentó el deceso de Andy Williams y envió condolencias a los familiares del exluchador y exguitarrista.

“Era increíblemente respetado por sus compañeros, dentro y fuera del ring. Nuestras condolencias van para su familia, seres queridos y fans”, se lee en el mensaje de la All Elite Wrestling.

EVG