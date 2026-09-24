Las Amazonas protagonizan la Noche de Campeones del CMLL

La emoción del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) continúa tras la celebración del 93 Aniversario, ahora este viernes 25 de septiembre se realizará la Noche de Campeones con siete encuentros titulares. Para esta función los aficionados eligieron a los retadores de cada título mediante votaciones, así como el orden de la cartelera fue colocado de mayor a menor cantidad de votos.

Las Amazonas continúan haciendo historia, en la lucha estelar de la función Skadi y Kira expondrán el Campeonato Nacional de Parejas Femenil ante Hera y Olympia; un compromiso que representa de mucha responsabilidad para ambas duplas. Tras ver perder su cabellera en el 93 Aniversario, Averno buscará reponerse de una dolorosa derrota, cuando ponga en juego el Campeonato Mundial Histórico de Peso Semicompleto ante un favorito de la afición: Soberano Jr. Mientras que en duelo de la misma categoría, Esfinge intentará retener el Campeonato Nacional de Peso Semicompleto ante Vegas Depredador.

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📍Arena México

🗓️ Viernes 25 de Septiembre '26

🕣 8:30 p.m.



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Por otra parte, en un duelo de juventud contra experiencia, Volador Jr. tendrá como rival a Villano III Jr., en un duelo por el Campeonato Mundial Histórico de Peso Welter. Mientras que Black Tiger y Rugido expondrán el Campeonato Nacional de Parejas ante la espectacularidad de Futuro y Max Star.

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En la segunda contienda de la noche, Guerrero Maya Jr. pondrá en juego el Campeonato Nacional de Peso Medio, ante Rey Pegasus. Mientras que el primer encuentro de la función, corresponderá a la presencia de Pequeño Volador Jr. ante Galaxy, por el Campeonato Mundial de los Pequeños Estrellas.

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Soberano Jr. amenaza con terminar con el reinado de Averno, pero El Amo y Señor asegura que no solo conservará el cinturón, sino que también lo va a dejar sin...



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Esta es la cartelera completa de la Noche de Campeones

La Noche de Campeones del Consejo Mundial de Lucha Libre promete muchísimas emociones en la Arena México, con peleas por títulos entre leyendas del CMLL y figuras jóvenes que buscan poner su nombre como uno de los mejores.

Campeonato Nacional de Parejas Femenil: Skadi y Kira (campeonas) vs. Olympia y Hera (retadoras)

Campeonato Mundial Histórico Semicompleto: Averno (campeón) vs. Soberano Jr. (retador)

Campeonato Nacional Semicompleto: Esfinge (campeón) vs. Vegas Depredador (retador)

Campeonato Mundial Histórico Medio: Volador Jr. (campeón) vs. Villano III Jr. (retador)

Campeonato Nacional de Parejas: Black Tiger y Rugido (campeones) vs. Max Star y Futuro (retadores)

Campeonato Nacional Medio: Guerrero Maya Jr. (campeón) vs. Rey Pegasus (retador)

Campeonato Mundial de Pequeñas Estrellas CMLL: Pequeño Volador Jr. (campeón) vs. Galaxy (retador)

La función será transmitida en vivo a través del canal de Videos Oficiales CMLL en YouTube, para los suscriptores en el Nivel Campeón Mundial o Leyenda; también se podrá seguir a través de Fox Sports.

DCO