Bo Nix anota con 47 segundos y los Denver Broncos derrotan a los Rams en el Sunday Night Football

Bo Nix hizo un acarreo personal desde apenas unos centímetros fuera de la línea de gol, con 47 segundos por jugar, que impulsó a los Broncos a superar a los Rams 30-26, poniendo el broche a unos cinco minutos finales de locura que incluyeron un pick-6 de 66 yardas de Denver y una rápida respuesta con touchdown de Los Ángeles.

Después de que Nix puso al frente a los Broncos (2-1), Matthew Stafford condujo a los Rams (1-2) hasta la yarda 14 de Denver, donde clavó el balón en el suelo con 2 segundos restantes. Una salida en falso hizo retroceder el balón hasta la 19. Los Rams enviaron a cinco receptores, pero el safety Talanoa Hufanga aseguró su segunda intercepción, esta vez en la zona de anotación.

“Obviamente, una victoria con mucho coraje”, dijo el entrenador de los Broncos, Sean Payton.

FINAL: The @Broncos erase a 16-point deficit with 30 2nd half points to win at home! pic.twitter.com/Zf4f2fw4nM — NFL (@NFL) September 28, 2026

El pick-6 de Hufanga de 66 yardas con 4:49 por jugar le dio a Denver su primera ventaja, 23-19. Hufanga se adelantó al corredor Kyren Williams, aseguró el pase de Stafford y zigzagueó por el campo hasta entrar en la zona de anotación.

Apenas cuatro jugadas después, Stafford conectó con Konata Mumpfield en un envío de 48 yardas cuando el esquinero Riley Moss se cayó, devolviéndole la ventaja a los Rams, 26-23.

Nix llevó a Denver 65 yardas en 10 jugadas con la ayuda de tres castigos defensivos y, con el balón casi tocando la línea de gol, saltó por encima del montón para anotar el touchdown de la ventaja. Nix completó pases de 39 y 21 yardas en esa serie.

Los Broncos se fueron al descanso abajo 16-0, pero el marcador estaba empatado al entrar al cuarto periodo después de que Nix lanzó un par de pases de touchdown y completó dos conversiones de 2 puntos.

Bo Nix with the victory fist pump 💪 pic.twitter.com/6sIVjMyS0X — NFL (@NFL) September 28, 2026

El cuarto gol de campo de Harrison Mevis, que llegó tras una intercepción de Josh Wallace, devolvió la ventaja a Los Ángeles, 19-16. Antes del descanso también acertó desde 36, 35 y 40 yardas.

Abajo 16-0 al descanso, los Broncos por fin aceleraron una ofensiva que venía a trompicones y recortaron la desventaja a la mitad con un envío de Nix de 5 yardas para Pat Bryant y un pase de conversión de 2 puntos para Jaylen Waddle, un lanzamiento en línea recta que pasó entre las manos de Wallace a mitad del tercer cuarto.

Los Broncos empataron con otro touchdown y otra conversión de 2 puntos. Nate Adkins atrapó un pase de 8 yardas de Nix, quien volvió a encontrar a Bryant para igualar el partido.

Los Rams dominaron a Denver antes del descanso, superando a los Broncos por más de 200 yardas en la primera mitad mientras acumulaban 17 primeros downs contra cinco, los superaban por tierra 87 yardas a 21 y los aventajaban 186 yardas a 46 por aire.

DCO