Zverev sella victoria de Europa en Laver Cup

el conjunto del Viejo Continente alza el trofeo, ayer, en el certamen.

ALEXANDER ZVEREV añadió otro momento destacado a su temporada de despegue al asegurar los puntos decisivos que devolvieron la Copa Laver a Europa.

El tenista alemán, quien conquistó sus dos primeros títulos de Grand Slam este año al ganar el Abierto de Francia y el US Open, venció por 7-6 (3), 6-3 a Learner Tien para sellar una victoria de 13-5 para Europa.

Zverev ha sido parte de las seis victorias de Europa en el evento al estilo de la Copa Ryder, y posee la mayor cantidad de triunfos en individuales en la Copa Laver.

“Ganar como equipo, no hay mejor sensación en el deporte”, dijo Zverev. “No tenemos suficiente de eso en el tenis. Estar entre estos grandes jugadores que normalmente ves al otro lado de la red cada semana, es simplemente divertido estar aquí”.

El Equipo del Mundo ganó la edición del año pasado en San Francisco.

Fue una mejor actuación para el alemán después de que su racha de nueve triunfos consecutivos en individuales, su título del Abierto de Estados Unidos y dos victorias de Copa Davis para Alemania el fin de semana pasado, terminara con una derrota ante Alex de Miñaur el sábado pasado.

“No he ganado un partido de la Copa Laver en dos años, así que estoy feliz de haberlo hecho hoy”, comentó Zverev. “Un enorme reconocimiento a todo el Equipo del Mundo. Nos llevaron al límite otra vez... Tuvimos un gran equipo. Tenemos una gran química de equipo”.

Más temprano, Cobolli y Jakub Mensik ampliaron la ventaja de Europa al vencer a De Miñaur y Taylor Fritz por 7-5, 6-3 en dobles.