El mexicano Isaac del Toro, en el top 5 del ciclismo mundial

El mexicano Isaac del Toro se quedó solamente a un segundo del podio en el Mundial de Ciclismo de Montreal 2026, luego de concluir en la quinta posición en la prueba de ruta varonil, en la que el estadounidense Brandon McNulty se coronó campeón del orbe en el evento realizado en Canadá.

El podio lo completaron el australiano Michael Matthews y el neerlandés Mathieu van der Poel, de quienes el oriundo de Ensenada, Baja California, quedó a un segundo, lo que impidió que terminara en el top 3. Brandon McNanulty es compañero del Torito en el UAE Team Emirates.

A pesar de que no se subió al podio, tuvo una destacada participación en el Mundial de Ciclismo, pues acabó en el sexto lugar en la prueba de contrarreloj, en la que el belga Remco Evenepoel se coronó.

TE RECOMENDAMOS: Juego de raqueta Zverev sella victoria de Europa en Laver Cup

El de Ensenada luce inconsolable tras terminar ayer el Mundial de Ciclismo. ı Foto: Mexsport

En la edición del año pasado en Kigali, Ruanda, terminó séptimo, se quedó a un lugar de empatar al colombiano Álvaro Mejía, quien con su cuarto puesto en 1991 se mantiene como el mejor latino en la prueba de ruta varonil.

Cuando restaban seis vueltas del circuito, más de 50 ciclistas ya habían abandonado la carrera, entre ellos los mexicanos José Escárcega, Carlos García y Ulises Castillo.

A falta de 78 kilómetros, el Torito atacó al pelotón para ir a la caza de los fugados. El de Ensenada encabezó un segundo grupo de pedalistas con varios favoritos.

58 ciclistas terminaron la prueba de ruta varonil

Oscar Onley, Mathieu van der Poel y Quinn Simmons eran los líderes de la carrera cuando faltaban 72 kilómetros para la conclusión de la misma.

Isaac del Toro ocupaba el lugar 13 del segundo grupo perseguidor cuando quedaban 65 kilómetros. La prueba de resistencia se tornó muy complicada a esas alturas. Pero con cuatro vueltas pendientes, el tricolor estaba a 20 segundos después de casi cinco horas de competencia.

Nuevos eliminados se sumaron cuando faltaban 52 kilómetros, entre ellos el colombiano Nairo Quintana, el británico James Shaw y el brasileño Henrique da Silva. Los mexicanos Edgar Cadena y Eder Frayre tampoco terminaron la competencia.

El italiano Giulio Ciccone, uno de los favoritos, quiso desmarcarse del grupo perseguidor, pero Isaac del Toro apretó.

MEJORES LATINOS EN PRUEBA DE RUTA VARONIL ı Foto: Especial

El grupo del Torito, en el que también estaba Paul Seixas, se encontraba a 42 segundos de los líderes cuando le restaban 45 kilómetros a la carrera, que seguía encabezando el esloveno Primoz Roglic.

A falta de 38 kilómetros ya solamente eran dos grupos los que peleaban por ganar la carrera. Los múltiples ataques del de Ensenada causaron estragos y el mexicano se ubicaba décimo en su pelotón. El top 3 a esas alturas lo conformaban Primoz Roglic, Mathieu van del Poel y Quinn Simons.

Pero el esfuerzo y paciencia de Isaac del Toro dio frutos cuando lanzó un gran ataque, lo que dejó un grupo de líderes capturado por los perseguidores, con 10 ciclistas a la cabeza de la carrera y, por ende, con posibilidades de proclamarse campeones mundiales.

Ahora el segundo pelotón era el de Primoz Roglic, Mathieu van del Poel y Quinn Simons.

Pero las cosas para Isaac del Toro cambiaron poco tiempo después, cuando con 24 kilómetros por delante se rezagó en un tercer grupo, a poco más de un minuto de distancia del nuevo líder, el estadounidense Brandon McNulty.

Paul Seixas apareció como el pedalista más decidido para lanzarse a la caza de McNulty. En este grupo de perseguidores también se encontraban otros favoritos como Tom Pidcock y Giulio Ciccone.

Llegó la última vuelta para todos. El belga Remco Evenepoel, quien se encontraba lejos del grupo de perseguidores, ahora encabezaba la persecución por el liderato. El Torito era octavo en ese pelotón.

Brandon McNaulty estaba a 53 segundos del resto y en ese momento Isaac del Toro ya lideraba a los perseguidores.

El estadounidense ya no dejó escapar la ventaja y se proclamó campeón del orbe en el Mundial de Ciclismo 2026.

Al final de la carrera, Del Toro admitió que en el cierre pudo haber tomado mejores decisiones, pero dejó en claro que no existen reproches porque dio lo mejor.

“Creo que se notó que veníamos a ganar. No me quedo con nada hasta la línea de meta. Lo intentamos en todas partes y tal vez el sprint me debió haber colocado mejor”, comentó el ciclista de 22 años a ESPN.

TOP 10 │ ÚLTIMOS CAMPEONES │ LA OTRA COMPETENCIA DEL TORITO EN EL EVENTO ı Foto: Especial