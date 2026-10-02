Así fue la llegada de Lionel Messi a Argentina para su partido despedida con la selección (VIDEO)

El astro Lionel Messi llegó el viernes a Argentina para disputar un amistoso contra Benín el 6 de octubre, su último partido con la selección con la que se consagró campeón del mundo en 2022.

Messi, quien anunció su retiro internacional el pasado 31 de agosto, llegó procedente de Miami en un avión privado a su ciudad natal de Rosario, a 300 kilómetros de Buenos Aires, acompañado de sus familiares.

Lionel Messi llegó junto a su familia a Rosario.



A días de su despedida. 💔🇦🇷 pic.twitter.com/5nR2ejbbHP — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 2, 2026

El delantero del Inter Miami está anotado en la nómina de 28 futbolistas convocados por el técnico Lionel Scaloni para la serie de amistosos que disputará el subcampeón del mundo entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre.

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) aclaró que Messi, de 39 años, sólo disputará el duelo del próximo martes ante el combinado africano, 93 del escalafón FIFA, en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Previamente, Argentina se medirá el sábado contra Burkina Faso (62) también en el Monumental. El miércoles pasado lo hizo contra Bolivia (77) en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba derrotándola 4-0.

La AFA dijo que quería contar con el “mejor jugador del mundo.. para que tenga la despedida que realmente se merece acá en Argentina”. De la celebración también participarán los jugadores campeones del mundo en Qatar 2022.

El capitán decidió ponerle punto final a su carrera internacional de 21 años con la casaca albiceleste, dejando como legado 125 goles y un título mundial en 2022.

Así empezó la era sin Messi en Argentina

Arrancó una nueva era en la Selección Argentina sin Lionel Messi en el terreno de juego. La Albiceleste recibió a Bolivia en la cancha del Estadio Mario Alberto Kempes y consiguieron la victoria por marcador de 4-0 sin el jugador del Inter Miami en el terreno de juego.

Lionel Scaloni optó por mandar a Emiliano Martínez al arco, pero su 11 inicial tuvo algunos rostros nuevos que buscan un lugar en la actual subcampeona del mundo. Lautaro Martínez abrió el marcador al minuto 19 con un disparo cruzado en la frontal del área para vencer a Guillermo Viscarra por primera vez en el encuentro.

Nombres como el de Agustín Giay, Román Vega, Exequiel Palacios, Gianluca Prestianni, y Nico Paz saltaron como titulares con la Albiceleste para el compromiso y desde la banca salieron Leonardo Balerdi, Santiago Simón, Ezequiel Fernández, José Manuel Lopez, Valentín Gómez y Leones Flores para pelear un puesto en el equipo de Lionel Scaloni.

Desde antes que iniciarán los partidos amistosos de Argentina se dio a conocer que Leo Messi no tendría participación en los primeros dos compromisos, así que será hasta el enfrentamiento ante Benín cuando el equipo de Lionel Scaloni ocupe la remera especial para la despedida de La Pulga y el compromiso se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

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