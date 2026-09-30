Argentina golea a Bolivia en el inicio de la gira del adiós de Leo Messi; resumen y goles

Arrancó una nueva era en la Selección Argentina sin Lionel Messi en el terreno de juego. La Albiceleste recibió a Bolivia en la cancha del Estadio Mario Alberto Kempes y consiguieron la victoria por marcador de 4-0 sin el jugador del Inter Miami en el terreno de juego.

Lionel Scaloni optó por mandar a Emiliano Martínez al arco, pero su 11 inicial tuvo algunos rostros nuevos que buscan un lugar en la actual subcampeona del mundo. Lautaro Martínez abrió el marcador al minuto 19 con un disparo cruzado en la frontal del área para vencer a Guillermo Viscarra por primera vez en el encuentro.

🤯🐂🇦🇷 GOLAZO de LAUTARO MARTÍNEZ y ARGENTINA le GANA 1-0 a BOLIVIA. pic.twitter.com/HfbhteSy0l — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) October 1, 2026

🤯🇦🇷 GOLAZO de NICO PAZ y ARGENTINA le GANA 2-0 a BOLIVIA. pic.twitter.com/ceYg4GQLwA — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) October 1, 2026

Nombres como el de Agustín Giay, Román Vega, Exequiel Palacios, Gianluca Prestianni, y Nico Paz saltaron como titulares con la Albiceleste para el compromiso y desde la banca salieron Leonardo Balerdi, Santiago Simón, Ezequiel Fernández, José Manuel Lopez, Valentín Gómez y Leones Flores para pelear un puesto en el equipo de Lionel Scaloni.

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Nico Paz, la estrella del Como de Italia, fue el mejor jugador de Argentina en el campo al dar una asistencia y marcar el segundo gol de la noche para la Albiceleste. El mediocampista de 22 años entró al área rival solo con el balón controlado y en la salida del arquero rival picó la esférica para poner el segundo tanto del juego frente a Bolivia.

Los locales se fueron al descanso con la ventaja de dos goles a cero y aunque Lionel Messi no apareció en este compromiso, la afición se mostró contenta por el resultado de su selección tras su participación en la final de la Copa del Mundo 2026.

🤯🇦🇷 El PRIMERO como CAPITÁN: CABEZAZO del CUTI ROMERO y ARGENTINA GOLEA 3-0 a BOLIVIA. pic.twitter.com/9lv21G0N9x — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) October 1, 2026

🤯🇦🇷 GOL del FLACO LÓPEZ y ARGENTINA GOLEA 4-0 a BOLIVIA. pic.twitter.com/XvHAXlb6wg — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) October 1, 2026

Nico Paz disputó un balón parado desde la banda izquierda y puso la esférica en el corazón del área, donde apareció Cristian Romero para marcar el tercer tanto de Argentina de cabeza. El Cuti se convirtió en el nuevo capitán de la Albiceleste tras el retiro de La Pulga del conjunto sudamericano.

Para cerrar el marcador apareció José Manuel López en el minuto 86. El Flaco aprovechó un rebote dentro del área de Bolivia y con un punterazo mandó a guardar la de gajos pegada al poste izquierdo de Guillermo Viscarra, quien poco pudo hacer para detener los tres tantos de la Albiceleste.

Desde antes que iniciarán los partidos amistosos de Argentina se dio a conocer que Leo Messi no tendría participación en los primeros dos compromisos, así que será hasta el enfrentamiento ante Benín cuando el equipo de Lionel Scaloni ocupe la remera especial para la despedida de La Pulga y el compromiso se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

DCO